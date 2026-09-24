Депутатите питат Пламен Абровски за шарката по животните

В Народното събрание изслушват министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. Причината - разпространението на шарка по овцете и козите, както и ефективността на предприетите мерки.

От Българската агенция по безопасност на храните преди дни потвърди ново огнище на шарка по дребните преживни животни в село Тянево, община Симеоновград.

Болестта е открита в стопанство с 27 овце, след като самият собственик подал сигнал за болни животни и оказал пълно съдействие на ветеринарите.