Новини
Търси
Подкаст
Общество

Депутатите питат Пламен Абровски за шарката по животните

Депутатите питат Пламен Абровски за шарката по животните
Снимка: БТА

Болестта е открита в стопанство с 27 овце

В Народното събрание изслушват министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. Причината - разпространението на шарка по овцете и козите, както и ефективността на предприетите мерки.

От Българската агенция по безопасност на храните преди дни потвърди ново огнище на шарка по дребните преживни животни в село Тянево, община Симеоновград.

Болестта е открита в стопанство с 27 овце, след като самият собственик подал сигнал за болни животни и оказал пълно съдействие на ветеринарите.

Още по темата

Абровски: Заложихме 170 млн. евро помощ за земеделските производители

Абровски: Заложихме 170 млн. евро помощ за земеделските производители

Абровски: В бюджета за 2026 г. са предвидени 170 млн. евро помощи за земеделските производители

Абровски: В бюджета за 2026 г. са предвидени 170 млн. евро помощи за земеделските производители

БАБХ откри ново огнище на шарка по овцете и козите в Хасковско

БАБХ откри ново огнище на шарка по овцете и козите в Хасковско

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Небето на 24 септември: Жълт код за слани в 7 области, следобед до 24 градуса

Небето на 24 септември: Жълт код за слани в 7 области, следобед до 24 градуса

Свидетели на катастрофата с три жертви край Казанлък: Шофьорът не е направил опит да избегне сблъсъка

Свидетели на катастрофата с три жертви край Казанлък: Шофьорът не е направил опит да избегне сблъсъка

Ще има ли Български културен институт?

Ще има ли Български културен институт?

Зам.-кметът на София Ирина Дакова: Провокация е случващото се пред Народния театър

Зам.-кметът на София Ирина Дакова: Провокация е случващото се пред Народния театър

Катастрофа край проход Стражата възпрепятства движението по Подбалканския път

Катастрофа край проход Стражата възпрепятства движението по Подбалканския път

Водещи

Небето на 24 септември: Жълт код за слани в 7 области, следобед до 24 градуса

Небето на 24 септември: Жълт код за слани в 7 области, следобед до 24 градуса

  • Преди 3 минути
Свидетели на катастрофата с три жертви край Казанлък: Шофьорът не е направил опит да избегне сблъсъка

Свидетели на катастрофата с три жертви край Казанлък: Шофьорът не е направил опит да избегне сблъсъка

Депутатите питат Пламен Абровски за шарката по животните

Депутатите питат Пламен Абровски за шарката по животните

Извън протокола Тръмп посрещна с червен килим Си Цзинпин на пистата

Извън протокола Тръмп посрещна с червен килим Си Цзинпин на пистата

  • Преди 15 минути
Ще има ли Български културен институт?

Ще има ли Български културен институт?

  • Преди 21 минути
Един ден остава до официалното начало на предизборната кампания

Един ден остава до официалното начало на предизборната кампания

Парламентът ще обсъди промени в Наказателния кодекс

Парламентът ще обсъди промени в Наказателния кодекс

Бюджетът на София за 2026 влиза на обсъждане в Общината

Бюджетът на София за 2026 влиза на обсъждане в Общината

Цветомир Николов пред Таралеж: Възможно е да има още по-голямо поскъпване на горивата

Цветомир Николов пред Таралеж: Възможно е да има още по-голямо поскъпване на горивата

Световните лидери в Ню Йорк: Войните, дипломацията и сигурността в центъра на срещите

Световните лидери в Ню Йорк: Войните, дипломацията и сигурността в центъра на срещите

  • Преди 1 час
Италия се връща към ядрената енергетика

Италия се връща към ядрената енергетика

  • Преди 9 часа
Кристалина Георгиева: Световната икономика е устойчива, но перспективите за растеж са слаби

Кристалина Георгиева: Световната икономика е устойчива, но перспективите за растеж са слаби

  • Преди 9 часа
Най-важното от спорта на 23.09.2026 година

Най-важното от спорта на 23.09.2026 година

  • Преди 9 часа
Бъдещият посланик на РСМ в България: Искаме по-добри отношения със София

Бъдещият посланик на РСМ в България: Искаме по-добри отношения със София

  • Преди 9 часа
Поптодорова: Необходима е реформа на ООН на фона на 65 конфликта в света

Поптодорова: Необходима е реформа на ООН на фона на 65 конфликта в света