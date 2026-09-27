27 кандидатски двойки на президентските избори: Как ще гласуваме с машини на 25 октомври

Общо 27 кандидатски двойки ще участват в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври, като при машинното гласуване имената им ще бъдат разпределени на две страници. Това обясни говорителят на новия състав на Централната избирателна комисия (ЦИК) доц. Стоянка Балова.

"Ще ги виждаме на две страници. По 14 ще бъдат на страница", обясни Балова пред bTV.

На първата страница на машинния екран ще бъдат разположени 14 кандидатски двойки, а на втората - останалите 13, както и опцията "Не подкрепям никого". По този начин големият брой кандидати няма да налага продължително прелистване на машинния екран.

Машинно гласуване ще има във всички секции, в които законът го предвижда, с изключение на секциите с под 300 избиратели и някои други категории, определени в Изборния кодекс.

Правителството е одобрило план-сметка за президентските избори в размер на 116,928 млн. евро. В сумата са включени както разходите за подготовката и провеждането на изборите, така и средствата при евентуален втори тур.

Балова уточни, че средствата, които са пряко в бюджета на ЦИК за дейностите, обсъждани в интервюто, са около 3 млн. евро. В тях са включени прогнозно и възнагражденията на членовете на секционните и районните избирателни комисии, както и на техническите сътрудници.

Очаква се броят на секциите извън България този път да бъде по-голям. Окончателният им брой трябва да стане ясен след 4 октомври.

Държавата разполага с около 12 800 машини за гласуване. По думите на Балова обследване, извършено в края на миналата година, е установило около 2500 устройства, които са давали дефекти при предишни избори.

Тя посочи, че машините не са били ремонтирани от 2021 г., когато са били закупени от държавата. Предстои да бъдат извършени диагностика и профилактика, а при необходимост и ремонт.

Установените проблеми са различни - от принтери и дисплеи до дънни платки. ЦИК предвижда да бъдат сменени батериите и флашпаметите на всички около 12 800 устройства.

След края на изборния ден официалният резултат от машинното гласуване ще бъде този, който е посочен в протокола, разпечатан от устройството, обясни Балова.

Контролните разписки също ще бъдат преброени, като резултатите от тях ще бъдат вписани в протокола. Целта е да има възможност за сравнение между данните, отчетени от машината, и физическите разписки.

"Другото е с цел засечка", обясни говорителят на ЦИК за ръчното преброяване.

По думите ѝ така гражданите ще могат по-лесно да проследят дали броят на гласувалите съвпада с броя на отпечатаните разписки.

За изборния ден се предвижда да има около 3000 техници в страната и чужбина, както и специален център за техническа поддръжка.

При възникване на проблем първоначално ще бъде направен опит той да бъде отстранен възможно най-бързо. Ако повредата не може да бъде отстранена, след уведомяване на районната избирателна комисия секцията ще премине към гласуване с хартиени бюлетини.

Затова във всяка секционна комисия ще има необходимия брой хартиени бюлетини.

Балова посочи, че на предходните избори са се повредили 103 машини от близо 10 000 използвани устройства, или около 1%.

От ЦИК очакват след предстоящата мащабна профилактика броят на проблемните машини да бъде значително по-малък.