Папа Лъв XIV призова Католическата църква да признае грешките си и да излекува дълбоките рани

Папа Лъв XIV призова Католическата църква да има смелостта да се изправи пред собственото си минало и да признае грешките, допуснати в нейните редици. Понтификът отправи посланието си в Лурд преди планираната среща с жертви на посегателства над деца от страна на свещеници във Франция, предаде Ройтерс.

Обръщайки се към множеството от около 150 000 вярващи, събрали се на голямо поле близо до прочутото католическо светилище, Лъв XIV заяви, че Църквата трябва да се изправи пред миналото си. Той обаче не спомена пряко скандалите със злоупотреби във Франция, които предизвикаха силен обществен отзвук в страната.

"За да излекуваме дълбоките рани, неверието и болезнените грешки, случили се в Църквата, трябва смирено да се поставим под пречистващия поглед на Господ", каза папата пред вярващите.

Лъв XIV е на четиридневно посещение във Франция, което включва три града. В рамките на визитата той отново призова за преосмисляне на начина, по който светът развива изкуствения интелект. Вчера папата събра около 800 000 души на открита литургия на площад "Конкорд" в Париж.

Местните църковни лидери се надяват визитата на папата да допринесе за възстановяването на авторитета на Католическата църква. През 2021 г. бе съобщено, че около 330 000 деца във Франция са станали жертва на посегателства от католически духовници и миряни на ръководни позиции в продължение на седем десетилетия.

По-рано днес, по време на среща при закрити врата с френските епископи, Лъв XIV директно спомена "болезнения бич на посегателствата срещу непълнолетни, извършени от членове на духовенството".

Папата благодари на епископите за "смелите мерки", които според него са предприели за справяне със скандалите. Той ги призова да засилят усилията си за защита на непълнолетните и да "продължат по поетия път, поддържайки най-висока степен на бдителност".

Лъв XIV вече е отправял директни извинения за скандалите със злоупотреби, които са накърнили доверието в Църквата в различни части на света. При посещението си в Испания през юни той заяви пред местните епископи, че трябва да изслушват оцелелите и да им предложат обезщетения.

По-късно днес е планирана среща при закрити врата между папата и седем жертви на посегателства от страна на духовници.

Някои от жертвите обаче изразиха съмнения, че разговорът ще доведе до бързи промени в Църквата.

"Силно се съмнявам, че папата ще реши проблема, поне не и веднага. Нещата се движат много бавно. Това няма да стане с магическа пръчка", заяви пред Ройтерс Мишел льо Рун-Ганье, съпредседателка на асоциация на пострадали в Западна Франция.

Епископ Пиер-Антоан Бозо, говорител на френските епископи, заяви, че решението на папата да проведе срещата е важен сигнал за необходимостта темата да остане във фокуса на Църквата.

"Показва, че не можем да пренебрегваме този въпрос и че той винаги трябва да остава сред приоритетите ни", заяви Бозо.