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Иран в готовност за нови американски удари, Ормузкият проток остава в центъра на конфликта

Иран в готовност за нови американски удари, Ормузкият проток остава в центъра на конфликта
Снимка: AP/БТА

Техеран предупреди, че евентуална нова атака ще доведе до по-сериозни щети за САЩ, а Ормузкият проток остава в центъра на напрежението

Иранските въоръжени сили са в готовност да отговорят на евентуални нови американски удари, заяви говорителят на иранската армия Мохамад Акраминя, цитиран от държавните медии.

Изявлението му идва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е отхвърлил иранско предложение за повторно отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на бойните действия.

Акраминя заяви, че иранските въоръжени сили са в пълна готовност за евентуална нова конфронтация. По думите му при ново американско нападение САЩ ще понесат по-сериозни щети.

Отделно главнокомандващият иранската армия Амир Хатами определи настоящия етап на конфликта като "критичен и решаващ етап".

По думите му Техеран няма да приеме ситуация, при която Иран е лишен от възможността да търгува, докато чужди сили продължават да използват стратегическите морски пътища в региона.

"Ако Иран не може да търгува, ако Иран не може да живее, никой няма да може да търгува или да живее. Ормузкият проток е протокът на нашето достойнство и чест и няма да позволим враговете на страната да използват този важен логистичен маршрут, докато иранският народ е лишен от тази възможност", заяви Хатами.

Изявленията на иранските военни представители поставят Ормузкия проток и възможността за свободна търговия през него в центъра на продължаващото напрежение между Техеран и Вашингтон.

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