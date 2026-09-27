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Двама загинаха, а близо 25 са ранени при тежка автобусна катастрофа в Германия

Двама загинаха, а близо 25 са ранени при тежка автобусна катастрофа в Германия

Един от пострадалите е в критично състояние и има опасност за живота му. Властите предупреждават, че броят на ранените може да нарасне

Двама души загинаха, а близо 25 бяха ранени, след като туристически автобус се преобърна на магистрала А96 в южната част на Германия, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Един от пострадалите е в критично състояние и има опасност за живота му. Властите предупреждават, че броят на ранените може да нарасне.

Катастрофата е станала малко преди 06:00 ч. местно време близо до град Бухлое в Бавария. В автобуса са пътували между 40 и 50 туристи, повечето от които от Филипините.

По първоначални данни превозното средство се е отклонило вдясно от пътя, без да има контакт или намеса на друг автомобил. След това автобусът се е преобърнал и е спрял край магистралата.

На мястото са изпратени множество екипи на спешните служби, а А96 е затворена и в двете посоки. Прокуратурата е назначила експерт, който да установи причините за тежкия инцидент.

Бухлое се намира на магистрала А96 между Мюнхен и Меминген.

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