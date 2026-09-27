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Алжир изгони Райън Аит-Нури от лагера след скандал със селекционера

Алжир изгони Райън Аит-Нури от лагера след скандал със селекционера
АП/БТА

Защитникът на Манчестър Сити беше освободен от националния отбор

Райън Аит-Нури беше отстранен от лагера на националния отбор на Алжир и изпратен обратно в Манчестър Сити след дисциплинарен скандал по време на двубоя срещу Замбия от квалификациите за Купата на африканските нации.

Алжирската федерация потвърди, че селекционерът Брахим Хемдани е взел решение да освободи защитника от настоящия лагер, като Аит-Нури се завръща предсрочно в клубния си отбор. В официалното съобщение не бяха посочени подробни мотиви за санкцията.

Напрежението е възникнало при победата на Алжир с 3:1 над Замбия. Аит-Нури остана на резервната скамейка, а през второто полувреме беше изпратен да загрява. След промени в развоя на мача селекционерът коригира плановете си и защитникът така и не се появи в игра.

Според информации в алжирските медии футболистът е реагирал видимо раздразнено, след като няколко пъти е бил пращан да загрява, без впоследствие да бъде включен в срещата. Видеозаписи от резервната скамейка също показват недоволството му от ситуацията.

Част от местните източници твърдят, че след срещата е имало и напрегнат разговор между Аит-Нури и треньорския щаб, след който Хемдани е решил да предприеме дисциплинарната мярка. Тези подробности обаче не са потвърдени официално от федерацията.

Случаят идва в труден момент за 25-годишния защитник, който от началото на сезона получава ограничено игрово време в Манчестър Сити и има участие само в два официални мача.

За Алжир победата над Замбия беше първа среща под ръководството на Брахим Хемдани, но успехът остана на заден план заради дисциплинарния скандал с един от най-разпознаваемите футболисти в състава.

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