Израел подаде жалба до УЕФА срещу решението на Георги Кабаков

Израелската футболна асоциация официално подаде жалба до УЕФА заради червения картон на Саид Абу Фархи при загубата с 1:3 от Австрия в Лигата на нациите.

20-годишният нападател отбеляза изравнителния гол за 1:1, а след попадението използва ъгловото флагче като част от празнуването си. Българският съдия Георги Кабаков прецени, че жестът е провокативен и показа втори жълт картон, след като Абу Фархи вече беше официално предупреден няколко минути по-рано.

Според израелската страна обаче съдийският екип е разбрал погрешно действията на футболиста. От асоциацията твърдят, че празнуването е било имитация на движение от снукъра, а не опит да се пресъздаде стрелба с оръжие.

"Ние твърдим, че първият жълт картон беше отсъден неправилно, а вторият се дължи на погрешно разбиране от страна на съдийския екип. Всички знаят, че това е неговата обичайна радост, която имитира движение от снукъра", заяви ръководителят на информационния отдел на Израелската футболна асоциация Шломи Барзел.

В повторенията се вижда как Абу Фархи взема ъгловото флагче и прави движение, което отстрани може да бъде възприето и като имитация на стрелба. Именно това е довело до санкцията, а според правилата на футбола играч може да бъде предупреден, ако празнуването му бъде определено като провокативно, подигравателно или подстрекателско.

След изгонването Израел остана с човек по-малко, а Австрия се възползва от численото си предимство в края на срещата и стигна до победата с 3:1 в Линц.

Сега израелската федерация очаква решението на УЕФА по жалбата, като основното ѝ искане е санкцията срещу Абу Фархи да бъде преразгледана.