Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Израел подаде жалба до УЕФА срещу решението на Георги Кабаков

Израел подаде жалба до УЕФА срещу решението на Георги Кабаков
БТА

Израелската футболна асоциация оспори изгонването на Саид Абу Фархи при загубата с 1:3 от Австрия

Израелската футболна асоциация официално подаде жалба до УЕФА заради червения картон на Саид Абу Фархи при загубата с 1:3 от Австрия в Лигата на нациите.

20-годишният нападател отбеляза изравнителния гол за 1:1, а след попадението използва ъгловото флагче като част от празнуването си. Българският съдия Георги Кабаков прецени, че жестът е провокативен и показа втори жълт картон, след като Абу Фархи вече беше официално предупреден няколко минути по-рано.

Според израелската страна обаче съдийският екип е разбрал погрешно действията на футболиста. От асоциацията твърдят, че празнуването е било имитация на движение от снукъра, а не опит да се пресъздаде стрелба с оръжие.

"Ние твърдим, че първият жълт картон беше отсъден неправилно, а вторият се дължи на погрешно разбиране от страна на съдийския екип. Всички знаят, че това е неговата обичайна радост, която имитира движение от снукъра", заяви ръководителят на информационния отдел на Израелската футболна асоциация Шломи Барзел.

В повторенията се вижда как Абу Фархи взема ъгловото флагче и прави движение, което отстрани може да бъде възприето и като имитация на стрелба. Именно това е довело до санкцията, а според правилата на футбола играч може да бъде предупреден, ако празнуването му бъде определено като провокативно, подигравателно или подстрекателско.

След изгонването Израел остана с човек по-малко, а Австрия се възползва от численото си предимство в края на срещата и стигна до победата с 3:1 в Линц.

Сега израелската федерация очаква решението на УЕФА по жалбата, като основното ѝ искане е санкцията срещу Абу Фархи да бъде преразгледана.

Още по темата

Австрия пречупи Израел в края след любопитен червен картон на Кабаков

Австрия пречупи Израел в края след любопитен червен картон на Кабаков

Георги Кабаков ще ръководи Австрия - Израел в Лигата на нациите

Георги Кабаков ще ръководи Австрия - Израел в Лигата на нациите

Тунчев скочи на ВАР и Кабаков: Чиста дузпа

Тунчев скочи на ВАР и Кабаков: Чиста дузпа

Георги Кабаков ще свири мач от Шампионската лига

Георги Кабаков ще свири мач от Шампионската лига

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Четири английски гранда готвят искове за до 800 млн. паунда срещу Манчестър Сити

Четири английски гранда готвят искове за до 800 млн. паунда срещу Манчестър Сити

Алжир изгони Райън Аит-Нури от лагера след скандал със селекционера

Алжир изгони Райън Аит-Нури от лагера след скандал със селекционера

Испания поиска финалите на Лигата на нациите с "Бернабеу" и Валядолид

Испания поиска финалите на Лигата на нациите с "Бернабеу" и Валядолид

Швейцария започна с класика в Скопие, победи Северна Македония с 3:0

Швейцария започна с класика в Скопие, победи Северна Македония с 3:0

Испания обърна Англия в Лондон, Кейн пропусна дузпа

Испания обърна Англия в Лондон, Кейн пропусна дузпа

Водещи

Папа Лъв XIV се помоли Франция да има „мъдри и щедри“ лидери

Папа Лъв XIV се помоли Франция да има „мъдри и щедри“ лидери

  • Преди 2 минути
Четири английски гранда готвят искове за до 800 млн. паунда срещу Манчестър Сити

Четири английски гранда готвят искове за до 800 млн. паунда срещу Манчестър Сити

  • Преди 29 минути
Незаконната сеч се увеличава в Монтанско: Конфискувани са близо 80 кубика дърва

Незаконната сеч се увеличава в Монтанско: Конфискувани са близо 80 кубика дърва

  • Преди 38 минути
Разследване: Русия е възродила системата "Ръката на мъртвеца"

Разследване: Русия е възродила системата "Ръката на мъртвеца"

  • Преди 51 минути
Двама загинаха, а близо 25 са ранени при тежка автобусна катастрофа в Германия

Двама загинаха, а близо 25 са ранени при тежка автобусна катастрофа в Германия

  • Преди 1 час
Учителка шофирала с 2,4 промила в Свищов, полицията отне автомобила ѝ

Учителка шофирала с 2,4 промила в Свищов, полицията отне автомобила ѝ

  • Преди 1 час
Алжир изгони Райън Аит-Нури от лагера след скандал със селекционера

Алжир изгони Райън Аит-Нури от лагера след скандал със селекционера

  • Преди 1 час
200 евро ваучери за храна, но с нов данък: Какво предвиждат промените за 2027 г

200 евро ваучери за храна, но с нов данък: Какво предвиждат промените за 2027 г

  • Преди 1 час
47-годишен мъж загина след катастрофа в Кубрат

47-годишен мъж загина след катастрофа в Кубрат

  • Преди 1 час
Илияна Йотова за декларацията от ООН: Съдържа и елементи, с които няма как да не се съгласим

Илияна Йотова за декларацията от ООН: Съдържа и елементи, с които няма как да не се съгласим

  • Преди 1 час
Мирчев за "Лукойл": Защо рафинерията остава извън сметката?

Мирчев за "Лукойл": Защо рафинерията остава извън сметката?

  • Преди 2 часа
Израел подаде жалба до УЕФА срещу решението на Георги Кабаков

Израел подаде жалба до УЕФА срещу решението на Георги Кабаков

  • Преди 2 часа
Извънредна ситуация край американска военна база във Великобритания, евакуираха жители

Извънредна ситуация край американска военна база във Великобритания, евакуираха жители

  • Преди 2 часа
Борисов предупреди за икономиката: "Ще търсим пак Дянков"

Борисов предупреди за икономиката: "Ще търсим пак Дянков"

  • Преди 2 часа
Испания поиска финалите на Лигата на нациите с "Бернабеу" и Валядолид

Испания поиска финалите на Лигата на нациите с "Бернабеу" и Валядолид

  • Преди 2 часа