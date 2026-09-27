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200 евро ваучери за храна, но с нов данък: Какво предвиждат промените за 2027 г

200 евро ваучери за храна, но с нов данък: Какво предвиждат промените за 2027 г
Facebook/ Стефан Белчев

Предложението е максималният размер да нарасне от 102 на 200 евро месечно, но върху ваучерите да се въведе 7% данък - така при пълния размер служителят би разполагал с 186 евро

Ваучерите за храна може да се увеличат от сегашните 102 евро на до 200 евро месечно през 2027 г., но заедно с по-високия размер се предлага и нов 7% окончателен данък. Така при предоставяне на максималната сума реално за служителя ще остават 186 евро. Това е част от подготвяните данъчни промени за следващата година.

За увеличението на ваучерите говори и депутатът от "Прогресивна България" и зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси Стефан Белчев. По думите му разговорите за Бюджет 2027 продължават, а целта на промените в приходната част е стабилизирането на бюджета.

"Ние разширяваме социалните буфери, квотите и ваучерите за храна се увеличават до 200 евро за всеки служител, вдигат се данъчните облекчения за деца", заяви Белчев пред БНР.

От 102 на 200 евро, но с 7% данък

В момента максималният размер на ваучерите е 102 евро месечно и върху тях не се дължат данък и социални осигуровки.

Предложението на Министерството на финансите е лимитът да достигне 200 евро, а общата годишна квота за ваучери да се увеличи от 818 млн. на 1,5 млрд. евро. Едновременно с това се предвижда облагането им със 7% окончателен данък при източника. Освобождаването от осигурителни вноски се запазва. 

Зам.-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че данъкът ще бъде удържан от самите 200 евро. Това означава, че при максималния размер работникът или служителят ще разполага с 186 евро месечно, или максимум 2232 евро за година.

Промяната все още е предложение и не е окончателно приета.

По-високи облекчения за деца

Управляващите предвиждат и увеличаване на данъчните облекчения за деца, като мярката е част от по-широкия пакет промени в седем данъчни закона.

Според Министерството на финансите целият пакет се очаква да донесе около 1,4 млрд. евро допълнителни приходи в бюджета. Част от предложенията засягат и облагането на свръхпечалбите в определени сектори.

Белчев определи данъчните промени като временна мярка за стабилизиране на приходната част на бюджета и заяви, че Бюджет 2027 се подготвя с фокус върху засилен финансов контрол.

По думите му управляващите ще търсят възможност и за осигуряване на необходимите средства за общините. Предстоят допълнителни обсъждания и по други предложения, включително евентуално облагане на строителния сектор.

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