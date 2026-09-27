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"Прогресивна България" за "Сега": Тиражират фалшиви новини

"Прогресивна България" за "Сега": Тиражират фалшиви новини

Според партията, медията е цитирала информация от фалшив фейсбук профил на ПБ

От управляващата партия "Прогресивна България" директно обвиниха медията "Сега" в разпространяване на лъжи. Според формацията на Румен Радев, от сайта са цитирали информация от фалшив профил на ПБ в социалните мрежи.

"Сега" явно не различава истината от лъжата и тиражира фалшива новина от фалшива страница на “Прогресивна България” във фейсбук. За фалшивата страница са информирани компетентните институции. Тъй като “Сега” все още не са разбрали или не ги интересува, че тиражират фалшива новина, информираме и тях, и обществото, че го правят.", пишат от ПБ в Инстаграм.

"Сега" са известни с критичния си тон към управляващите и по-задълбочените си анализи в сравнение с други новинарски сайтове.

ПБ пък през последните седмици търпят недоволство по линия на връзките с медиите, като най-често се посочват отношенията с БНР.

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