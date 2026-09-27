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Вучич обеща да напусне президентския пост тази вечер — но битката за властта в Сърбия тепърва започва

Вучич обеща да напусне президентския пост тази вечер — но битката за властта в Сърбия тепърва започва

Оставката още не е подадена. След нея Вучич планира да влезе в кампанията за предсрочните избори на 25 октомври с амбиция да оглави следващото правителство.

Александър Вучич обеща тази вечер да се оттегли от президентския пост — ход, който може да го постави в центъра на новата битка за властта в Сърбия. Сръбската обществена телевизия RTS съобщи тази сутрин, че той планира да подаде оставка и да се обърне към гражданите около 20:00 часа.

Вучич обяви намерението си на 14 септември в телевизионно интервю, а няколко дни по-късно потвърди, че след оставката ще се включи в предизборната кампания като „обикновен гражданин“. Управляващата Сръбска прогресивна партия вече го номинира за кандидат за премиер, ако спечели предсрочните избори на 25 октомври. 

Решението идва след почти две години на студентски протести и антиправителствено недоволство, разраснали се след трагедията на гарата в Нови Сад през ноември 2024 г., когато при срутване загинаха 16 души. Опозицията и протестиращите обвиняват властите в корупция и натиск върху медиите; Вучич и съюзниците му отхвърлят тези обвинения. 

Затова тази вечер залогът е по-голям от самото президентско обръщение: ще стане ясно дали Вучич ще изпълни обещанието си и ще започне кампанията за нов пост преди решаващия октомврийски вот.

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