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От тавана на микробус до куфари в автобус: Митничари пресекоха два опита за контрабанда

От тавана на микробус до куфари в автобус: Митничари пресекоха два опита за контрабанда
Агенция "Митници"

При отделна проверка на автобус от Турция за Румъния инспекторите са открили още 37 000 къса цигари в три куфара на пътник

Единият случай е от 24 септември, когато на вход в България от Турция пристигнал товарен микробус с чужда регистрация. Зад волана бил турски гражданин, който представил документи за транзитен превоз на текстилни изделия от Турция за Нидерландия.

При проверката митническите инспектори открили 3400 къса, или 170 кутии цигари, скрити във фабрични кухини в тавана и таблото на кабината.

Тютюневите изделия били от две различни марки и с турски акцизен бандерол. Цигарите са иззети, а на водача е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.

1850 кутии в три куфара

Значително по-голямо количество било открито при друга проверка на автобус, пътуващ от Турция за Румъния през България.

При пристигането на "Малко Търново" водачът и пътниците заявили, че нямат нищо за деклариране. При последвалата проверка обаче митническите служители открили 37 000 къса, или 1850 кутии цигари, разпределени в три куфара.

Багажът принадлежал на румънски гражданин, а върху цигарите имало надписи "For duty free". На пътника също е съставен акт по Закона за митниците.

Над 30 опита за два месеца

От началото на август митническите служители на МП "Малко Търново" са пресекли над 30 опита за контрабандно пренасяне на тютюневи изделия.

За този период са задържани близо 170 000 къса цигари и 6 килограма тютюн за пушене. Те са били откривани както в различни тайници в превозни средства, така и в багажа на пътници, влизащи от Турция в България и ЕС.

От ТД Митница Бургас напомнят, че през външната сухопътна граница на България и Европейския съюз един пълнолетен пътник може да пренася до 40 къса, или две кутии цигари. При количества над допустимия лимит може да бъде потърсена административнонаказателна, а при контрабанда в големи размери - и наказателна отговорност.

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