Най-малко 27 души загинаха при две масови стрелби в Южна Африка

Най-малко 27 души са убити, а десетки са ранени при две отделни масови стрелби в Република Южна Африка, извършени близо до Йоханесбург и Кейптаун, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес.

При първото нападение в заведение в градчето Уедела, югозападно от Йоханесбург, са загинали 17 души, а други 15 са получили огнестрелни рани и са откарани в болница.

Според първоначалната информация нападателите са открили огън по хора пред заведението, след което са влезли вътре и са продължили да стрелят. Полицията съобщава, че заподозрените са били въоръжени с автомати „Калашников“ и пистолети. Мотивите за атаката все още не са установени.

Часове по-късно при друга масова стрелба в магазин в градче близо до Кейптаун са убити още 10 души.

Към момента няма задържани за двете нападения. Полицията издирва по няколко въоръжени заподозрени във връзка с всяка от стрелбите.

Двете атаки идват само дни след друго масово убийство по време на парти в къща край източния крайбрежен град Дърбан. Тогава бяха убити 11 души, сред които и бременна жена.