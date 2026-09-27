175 000 души протестираха в Германия срещу съкращенията на социални разходи

Около 175 000 души излязоха на протести в редица германски градове с призив за „силна социална държава“ и срещу планираните съкращения на държавните разходи, съобщиха синдикатите, цитирани от ДПА.

Демонстрации се проведоха в 15 големи града под мотото „Трудно спечелени! Твоята работа. Твоето здраве. Твоята пенсия“. Организаторите предупредиха, че според тях са застрашени работните места, условията на труд и защитата на правата на работниците.

На митинг в Есен председателят на Конфедерацията на германските профсъюзи (DGB) Ясмин Фахими разкритикува плановете на правителството на канцлера Фридрих Мерц за реформи в трудовата и пенсионната система и предупреди за последиците от ограничаването на социалните помощи.

По данни на полицията между 20 000 и 25 000 души са участвали в демонстрацията в Нюрнберг, около 16 000 – в Щутгарт, 15 000 – във Франкфурт на Майн, 13 000 – в Хановер и 12 000 – в Есен. Протести имаше още в Берлин, Хамбург, Кил, Росток, Магдебург, Лайпциг, Ерфурт, Фрайбург и Саарбрюкен.

Недоволството идва на фона на опасения за работните места в редица отрасли, включително автомобилната индустрия, както и на продължаващите спорове около планираните социални и пенсионни реформи на германското правителство.