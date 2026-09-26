Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите по ядрената програма, съобщиха световните агенции.

В замяна Техеран е поискал отмяна на санкциите върху износа на петрол и прекратяване на морската блокада.

Тръмп съобщи още, че е разговарял с временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес за провеждането на избори и преструктурирането на държавния дълг.

Американският президент коментира и отношенията с Куба и Китай. Той заяви, че очаква споразумение с Хавана, а по отношение на Пекин подчерта, че САЩ няма да споделят технологиите си в областта на изкуствения интелект.