51-годишен мъж почина след катастрофа на пътя Ловеч–Плевен

51-годишен мъж от Пловдив е починал след катастрофа на пътя Ловеч–Плевен. Информацията е на Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Инцидентът е станал около 16:30 ч. край разклона за село Слатина. Двата автомобила са се сблъскали, а пострадалият е транспортиран към болница в Плевен. Впоследствие състоянието му се е влошило и той е починал.

При катастрофата са пострадали и други двама души – 76-годишен мъж и 52-годишната му дъщеря. Те са настанени за лечение в болница.

По-рано при челен сблъсък между два автомобила са загинали четирима мъже на възраст между 23 и 43 години.