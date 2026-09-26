Неизвестни „преименуваха“ булевард „Дондуков“ в София

Неизвестни лица смениха табелите на столичния булевард „Дондуков“ с такива, на които е изписано „бул. Константин Щъркелов“.

Хартиените надписи са поставени върху оригиналните табели и са изработени в сходен шрифт, което е заблудило част от минувачите. Засега не е известно кой стои зад инициативата и какви са мотивите му.

Константин Щъркелов е сред известните български художници пейзажисти. Той е бил в конфликт с комунистическия режим и умира през 1961 г.

В началото на годината в интернет беше публикувана и петиция за преименуване на булеварда. Авторите ѝ предлагат той да носи името на президента Петър Стоянов, като посочват заслугите му за демократичните промени. До момента тя е събрала около 100 подписа.

Булевард „Княз Александър Дондуков“ носи сегашното си име от 1883 г. То е дадено в чест на руския генерал и държавник княз Александър Дондуков-Корсаков, който има ключова роля в първите години след Освобождението.

Непосредствено след 1878 г. улицата е известна неофициално като „Дондуковска“, а в по-старите исторически сведения се среща и като „Александровска“. По време на социализма източната ѝ част е преименувана на бул. „Ген. Бирюзов“. След промените историческото име „Дондуков“ е възстановено по цялото протежение.

Днес булевардът е сред най-разпознаваемите места в София. По него се намират сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентската институция, което го превръща и в често място за политически протести и обществени прояви.