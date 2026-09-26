„Под прикритие“ се завръща след 10 години пауза: Джаро и Иво Андонов отново оживяват на екрана

Десет години след края на последния сезон „Под прикритие“ отново ще бъде на екран. Новите 12 епизода на криминалната поредица ще започнат да се излъчват по БНТ от 10 октомври.

Преди телевизионната премиера сериалът ще бъде представен със специално събитие в зала 1 на НДК на 5 октомври. Билетите за премиерата са били разпродадени за 48 часа, което е довело до обявяването на втора дата – 6 октомври.

Новият сезон ще развива историята в две времеви линии – настоящето и миналото. Така на екрана отново ще се появят емблематични персонажи като Джаро, Иво Андонов и Косъма, въпреки че героите им загиват в предишните сезони.

В миналото зрителите ще проследят как се оформя престъпната групировка на Джаро и как се създават условията за възхода на фигури като него и Иво Андонов. Сюжетът ще постави тази история и в контекста на българския преход.

„Самият свят на „Под прикритие“ се промени от времето, когато той се роди, до днес“, коментира сценаристката Ваня Николова.

По думите на Борислав Захариев новите епизоди ще покажат както развитието на познатите герои, така и срещите им с нови персонажи и предизвикателства.

В продукцията се включват шестима нови актьори. Сред тях са Юлиан Вергов, Радина Кърджилова, Павел Иванов, Велина Георгиева, Климентина Фърцова и Веселин Калановски.

Юлиан Вергов влиза в ролята на Тони Амигото – нов влиятелен играч в подземния свят. Персонажът му е заможен и безскрупулен бизнесмен, който демонстрира високия си статус. Героят ще бъде тясно свързан с Джаро и Иво Андонов.

Радина Кърджилова ще играе Виктория Влашка – съпругата на Тони Амигото. Според сценаристите семейната линия ще внесе допълнителен личен залог в криминалната история.

Велина Георгиева ще се превъплъти в Карина – дъщеря на Тони Амигото и Виктория. Актрисата е позната от сериалите „Братя“ и „Съни бийч“. Тя участва и в международната продукция „Момиче от Талин“, чието действие обхваща периода от 1992 г. до наши дни.

Павел Иванов ще играе Явор Кръстев – персонаж, свързан с престъпните структури и поръчковите убийства. След ролята на Георги Аспарухов във филма „Гунди – Легенда за любовта“ актьорът влиза в напълно различен образ.

Климентина Фърцова също е сред новите лица в сериала. Тя ще има ключова роля в новите сюжетни линии, които ще разширят историята отвъд познатия криминален свят.

Все още не са разкрити подробности за персонажа на Веселин Калановски. Актьорът потвърждава участието си, но заради изискванията за конфиденциалност не разкрива дали героят му е свързан с полицията, прокуратурата, бизнеса или престъпния свят.

Историята на новия сезон е разработвана близо година от сценарния екип с участието на разследващия журналист Слави Ангелов и продуцента Димитър Митовски.

Зрителите ще видят както познатите лица от предишните сезони, така и нови герои, които ще променят баланса в криминалния свят на „Под прикритие“.