30 графити артисти ще преобразят подлез в столицата

30 графити артисти ще преобразят подлезът до пазара "Иван Вазов" в София.

Тази година има голямо международно присъствие, а хората, които отидат там, може да рисуват върху тениски и чанти, да видят на живо как се случва преобразяването на подлеза и да слушат музика на живо.

Една от участничките иска да покаже със своя графит, че всички хора сме еднакви.

Фестивалът Sofia Urban Art ще се проведе днес и утре до 18:00 часа.