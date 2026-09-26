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30 графити артисти ще преобразят подлез в столицата

30 графити артисти ще преобразят подлез в столицата
БТА/Архив

Фестивалът Sofia Urban Art ще се проведе днес и утре

30 графити артисти ще преобразят подлезът до пазара "Иван Вазов" в София. 

Тази година има голямо международно присъствие, а хората, които отидат там, може да рисуват върху тениски и чанти, да видят на живо как се случва преобразяването на подлеза и да слушат музика на живо. 

Една от участничките иска да покаже със своя графит, че всички хора сме еднакви. 

Фестивалът Sofia Urban Art ще се проведе днес и утре до 18:00 часа. 

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