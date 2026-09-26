Специализирани операции срещу наркоразпространението в София - има задържани

Специализирани полицейски операции по линия „Противодействие на наркотичните вещества“ са проведени на територията на столицата на 23 и 24 септември.

В хода на действията са задържани дилъри, а са иззети различни по вид наркотични вещества, електронни везни, разфасовки и други предмети, свързани с престъпната дейност.

На 23 септември служители на Шесто РУ – СДВР са задържали мъж, известен на органите на реда и осъждан. При последвалите процесуално-следствени действия у него и на адреса, който обитава, са открити вещества под формата на кристали и бучки, тревиста маса, множество разфасовки, спринцовки с течност и две електронни везни.

След докладване на материалите в Софийска градска прокуратура на мъжа е повдигнато обвинение и му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

При друга операция служители на сектор „Наркотици“ при СДВР са задържали 53-годишен мъж в ж.к. „Гоце Делчев“. У него са открити разфасовки с марихуана, електронна везна и 8100 евро. При извършената експертна справка е установено, че иззетата тревиста маса е 84,5 грама марихуана. Материалите по случая са докладвани в Софийска градска прокуратура и на мъжа е повдигнато обвинение.

Служители на 07 РУ – СДВР са задържали 24-годишен мъж в ж.к. „Младост 1“. При извършените процесуално-следствени действия от автомобила и жилището му са иззети около 50 грама растителна маса и около 20 грама кристалообразно вещество, както и електронна везна. Предстои назначаването на експертно изследване за установяване на вида на веществата.

При друга полицейска операция служители на криминална полиция от Четвърто РУ – СДВР са задържали мъж след получена оперативна информация за разпространение на наркотични вещества. При извършените действия са иззети 14 плика с тревиста маса, девет плика с бяло вещество на бучки и други предмети. При претърсване на обитаваното от него жилище са открити и допълнителни разфасовки.

По случаите са образувани досъдебни производства. Работата по документиране на престъпната дейност продължава.