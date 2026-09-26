Специализирани операции срещу наркоразпространението в София - има задържани
По случаите са образувани досъдебни производства. Работата по документиране на престъпната дейност продължава
Специализирани полицейски операции по линия „Противодействие на наркотичните вещества“ са проведени на територията на столицата на 23 и 24 септември.
В хода на действията са задържани дилъри, а са иззети различни по вид наркотични вещества, електронни везни, разфасовки и други предмети, свързани с престъпната дейност.
На 23 септември служители на Шесто РУ – СДВР са задържали мъж, известен на органите на реда и осъждан. При последвалите процесуално-следствени действия у него и на адреса, който обитава, са открити вещества под формата на кристали и бучки, тревиста маса, множество разфасовки, спринцовки с течност и две електронни везни.
След докладване на материалите в Софийска градска прокуратура на мъжа е повдигнато обвинение и му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.
При друга операция служители на сектор „Наркотици“ при СДВР са задържали 53-годишен мъж в ж.к. „Гоце Делчев“. У него са открити разфасовки с марихуана, електронна везна и 8100 евро. При извършената експертна справка е установено, че иззетата тревиста маса е 84,5 грама марихуана. Материалите по случая са докладвани в Софийска градска прокуратура и на мъжа е повдигнато обвинение.
Служители на 07 РУ – СДВР са задържали 24-годишен мъж в ж.к. „Младост 1“. При извършените процесуално-следствени действия от автомобила и жилището му са иззети около 50 грама растителна маса и около 20 грама кристалообразно вещество, както и електронна везна. Предстои назначаването на експертно изследване за установяване на вида на веществата.
При друга полицейска операция служители на криминална полиция от Четвърто РУ – СДВР са задържали мъж след получена оперативна информация за разпространение на наркотични вещества. При извършените действия са иззети 14 плика с тревиста маса, девет плика с бяло вещество на бучки и други предмети. При претърсване на обитаваното от него жилище са открити и допълнителни разфасовки.
По случаите са образувани досъдебни производства. Работата по документиране на престъпната дейност продължава.