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Снежна приказка на Черни връх

Снежна приказка на Черни връх
Facebook/Ивайло Иванов

Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне

Сняг заваля на Черни връх.

От публикация и снимки на потребителя Ивайло Иванов се вижда, че снежната покривка е поне 2-3 см.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и ходрология - през нощта валежите ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът в повечето места ще стихне, в източните райони ще бъде до умерен от север-североизток.

Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, по Черноморието – до 17°, в София – около 11°.

Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне.

Почти през целия ден значителна ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали, повече като количество в крайните югоизточни райони. Ще духа до умерен вятър от североизток, в източните и на места в крайните южни райони – временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 19°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и още малко ще се повиши.

Над Черноморието ще преобладава облачно време. На места ще превалява дъжд, повече като количество в крайния южен участък от крайбрежието. Ще духа умерен и временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще преобладава облачно време. Слаб дъжд ще превали на изолирани места в масивите от западната половина от страната, а в Странджа на повече места и повече като количество. Ще духа умерен, в Източната Стара планина, Източните Родопи и Странджа и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 4°.

През първите дни от новата седмица вятърът ще се запази от североизток, в Източна България ще се усили. Облачността ще бъде променлива, над източната половина от страната и планинските райони – по-често значителна, но само на отделни места там ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Температурите ще останат без съществена промяна, преобладаващите минимални – между 7° и 12°, малко по-ниски в отделни котловинни полета в Западна България, максималните ще бъдат предимно между 18° и 23°.

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