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МВнР предупреждава българите за мощна буря в САЩ

МВнР предупреждава българите за мощна буря в САЩ
БТА

Предвижда се бурята да засегне Източното крайбрежие на САЩ – от щата Мейн до Вашингтон, окръг Колумбия

Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани, предвид очакваното влошаване на метеорологичната обстановка, да се въздържат от пътувания по Източното крайбрежие на САЩ, освен при крайна необходимост, заради очаквана мощна буря, съобщиха от ведомството на сайта си.

Предвижда се бурята да засегне Източното крайбрежие на САЩ – от щата Мейн до Вашингтон, окръг Колумбия. Прогнозите са за проливни валежи, наводнения, силни пориви на вятъра и опасни морски течения.

Според последните метеорологични прогнози най-силно засегнат се очаква да бъде районът на град Ню Йорк. Бурята ще се усети осезаемо и в Ню Джърси, източната част на Лонг Айлънд и югоизточната част на Масачузетс, включително Кейп Код и о-в Нантъкет. Губернаторите на Ню Йорк и Ню Джърси са обявили извънредно положение в районите, за които се очакват най-сериозни последици от бурята.

Местните власти призоват гражданите да се отнесат с максимална сериозност към предупрежденията и да предприемат съответните предпазни мерки.

Възможни са прекъсвания на електрозахранването и сериозни затруднения в транспорта. Националната метеорологична служба прогнозира в отделни райони пориви на вятъра до 55 мили в час (около 89 км/ч), които могат да предизвикат високи вълни и крайбрежни наводнения.

Федералната авиационна администрация (FAA) предупреди за възможни нарушения на въздушния трафик на трите основни летища, обслужващи района на Ню Йорк. От страна на авиокомпанийте American Airlines, JetBlue и United Airlines е била отправена препоръка към пътниците да следят актуалната информация за полетите си и да обмислят отлагане на пътуванията в североизточната част на страната в периода петък–неделя. Железопътният оператор Amtrak също е предупредил за възможни нарушения на услугите в региона.

Очаква се бурята да съвпадне със заключителните дни на Общия дебат на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, което би могло допълнително да затрудни придвижването и транспортното обслужване в града.

При необходимост от консулско или кризисно съдействие можете да се обръщате към Генералното консулство на Република България в Ню Йорк на следните телефон - + 1 212 935 4646; както и на дежурен телефон за спешни случаи извън работно време: + 1(202) 387 0174 или електронен адрес: Consulate.NewYork@mfa.bg. За съдействие при бедствени ситуации може да се обърнете и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.

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