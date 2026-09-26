Украйна заяви, че е поразила тази нощ Илската петролната рафинерия в Русия

Украйна заяви, че е поразила през нощта Илската петролната рафинерия в руския Краснодарски край, предадоха Укринформ и Ройтерс.

Властите в Краснодарския край съобщиха, че при атаката са загинали трима души, а двама са били ранени.

Местни жители съобщиха за експлозии и задействане на системите за противовъздушна отбрана, както и за последвал пожар в рафинерията.

Рафинерията може да преработва около 6,6 милиона тона петрол годишно, като разполага с шест основни преработвателни инсталации. Илската рафинерия е сред водещите петролопреработвателни предприятия в Южна Русия, като производството му се използва, наред с други цели, и за снабдяване на руските въоръжени сили. Суровият петрол се доставя чрез тръбопроводната система на "Транснефт".

Междувременно руското Министерство на отбраната заяви, че през нощта над различни руски региони са били свалени общо 645 дрона.

През изминалата нощ е бил поразен обект в руския град Уляновск, свързан с производството на управляеми авиационни ракети. Удари са нанесени и по два обекта в Тулска и Воронежка област, където се произвежда ракетно гориво, отбелязва Укринформ.