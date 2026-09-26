Швеция надви Румъния, Украйна покори Будапеща

Швеция започна с победа участието си в новото издание на Лигата на нациите. Скандинавците се наложиха с 2:1 над Румъния в Стокхолм в среща от група 4 на Лига В.

Двубоят бе първи от втория престой на Георге Хаджи начело на румънския национален отбор. Швеция постигна петата си победа в последните шест преки сблъсъка с Румъния.

Александър Исак даде преднина на домакините в 20-ата минута, но само девет по-късно Денис Ман възстанови равенството.

Швеция отново поведе малко преди почивката. В 43-ата минута Виктор Гьокереш се разписа за 2:1 и попадението му се оказа решаващо.

В началото на второто полувреме Елиот Строуд изпрати топката в мрежата на гостите, но голът не бе признат заради игра с ръка на Исак в хода на атаката.

Около час след началото на срещата Емил Холм получи тежка контузия и бе изнесен от терена на носилка.

В другия мач от групата Полша и Босна и Херцеговина завършиха при нулево равенство във Варшава. Двубоят не предложи много чисти положения, а гостите продължиха серията си без победа срещу поляците.

Украйна победи Унгария с 1:0 като гост в Будапеща в среща от група 2 на Лига В.

Единственият гол бе отбелязан в 42-ата минута. Георгий Судаков центрира прецизно, а Данило Сикан засече топката с глава и осигури трите точки за гостите.

Така Андреа Малдера постигна победа в първия си официален мач начело на украинския национален отбор. Успехът прекрати серията на Унгария от четири поредни домакинства без загуба.

Украйна и Северна Ирландия оглавяват класирането в групата с по три точки.

В Лига С Черна гора спечели с 2:1 срещу Кипър в Подгорица и започна участието си с три точки.

Гостите откриха резултата в 55-ата минута чрез Маркъс Едуардс. Черногорците обаче стигнаха до обрат през последната част на срещата.

Никола Кръстович изравни от дузпа в 66-ата минута, а Милутин Осмаич донесе победата на домакините с попадение в 86-ата.

След първия кръг Черна гора и Армения имат по три точки на върха в групата.