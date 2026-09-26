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Никола Цолов завърши втори в Баку

Никола Цолов завърши втори в Баку
ТАРАЛЕЖ

В генералното класиране Камара е лидер с 207 точки, Цолов е втори с 200

Никола Цолов завърши втори във второто основно състезание от Формула 2 в Баку и взе важни точки в битката за титлата.

Българинът стартира 11-и, но след лош старт падна до 12-ото място. Постепенно обаче започна да си проправя път напред. След серия от изпреварвания, включително срещу Ван Хьопен и Стеншорн, Цолов стигна до третата позиция.

В заключителните обиколки темпото му беше отлично. Цолов настигна лидерите Дън и Камара, но остана на косъм от възможността да атакува за победата.

Алекс Дън финишира първи на пистата, но получи 5-секундно наказание. Така Рафаел Камара спечели, а Никола Цолов бе класиран втори, само на 0.7 секунди зад бразилеца.

В генералното класиране Камара е лидер с 207 точки, Цолов е втори с 200.

Цолов се качи на почетната стълбичка за първи път от състезанието на „Спа“. Все още не е ясно дали ще има още състезания във Формула 2 и къде ще продължи сезона. До средата на октомври се очаква ФИА да излезе с окончателно решение. Очаква се поне още един старт да има, в който ще се определи и шампионът за 2026 г.

Припомняме, че вчера Никола Цолов отпадна от първото основно състезание, загуби лидерството в шампионата, а санкция ще го прати три позиции назад на стартовата решетка за надпреварата днес.

"Животът винаги те тества. В този процес ти откриваш истината в себе си и търсиш начин да се пребориш с предизвикателството. Никога не се предавам, независимо от обстоятелствата. Ще се върнем утре с вдигнати глави и ще дадем отново всичко от себе си", написа Цолов в социалните мрежи.

Първоначално българинът получи наказание от пет секунди за пресичане на бялата линия при влизане в бокса, но тъй като не беше класиран в състезанието, санкцията не може да бъде приложена към крайния му резултат. Затова тя се превръща в загуба на три позиции на стартовата решетка. Официалните документи на ФИА потвърждават решенията на стюардите за уикенда в Баку.

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