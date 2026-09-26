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Ново поскъпване на основните храни във Великобритания

Ново поскъпване на основните храни във Великобритания
pixabay

След рекордното увеличение на цените на зехтина, олиото, млечните продукти и зърнените храни, все по-сериозно поскъпват и зеленчуците

Цените на храните във Великобритания се очаква да продължат да растат заради войната в Близкия изток, екстремните метеорологични условия и по-високите разходи за производство и транспорт.

Според британската федерация на производителите на храни седмичният пазар на едно домакинство, който в момента е около 140 паунда, може да достигне 148 паунда или 172 евро. Очакваното поскъпване идва на фона на вече сериозно увеличение на разходите за храна. След пандемията и началото на войната в Украйна британските семейства плащат средно с 38% повече за хранителни продукти.

След рекордното увеличение на цените на зехтина, олиото, млечните продукти и зърнените храни, все по-сериозно поскъпват и зеленчуците.

При някои видове боб увеличението достига 96%, при марулите - 92%, а при доматите - около 70 на сто. Потребители разказват, че усещат промяната при почти всяко пазаруване.

Плодовете и зеленчуците, отглеждани във Великобритания, са поскъпнали с около 8% през последната година. Сред причините са необичайно горещото време и по-високите цени на торовете, свързани с войната в Близкия изток. За много семейства увеличението вече променя начина, по който пазаруват, съобщава НОВА ТВ.

"Преместих се в тази страна през 2022 г. и разликата в разходите за неща, които купувам, е огромна в сравнение с тогава. Сумите са нараснали значително. Бих казала, че е малко плашещо, особено за хората, които разчитат на минимална заплата", разказва местна жителка.

Според британската федерация на производителите на храни инфлацията при храните може да достигне 4% до Коледа и 6% до юли 2027 г. Екстремните климатични условия създават допълнителни проблеми за производството и доставките на вносни продукти.

Сред суровините с най-голямо поскъпване са пшеницата, чиято цена се е увеличила с 45%, какаото - с над 100%, и оризът - с около 60 на сто. По-високите разходи се усещат и от производителите на месо.

Очакванията са необичайните метеорологични условия да продължат поне до февруари заради климатичния феномен "Супер Ел Ниньо", който води до рекордно топли води в части от Тихия океан. Да се прогнозира спиране на военните конфликти, тласкащи цените нагоре, обаче е много по-трудно.

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