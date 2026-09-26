Четири станаха жертвите при катастрофата край Сопот

Четири станаха жертвите при катастрофата на първокласния път София-Варна, в района на село Сопот, съобщиха от Областната дирекция на МВР- Ловеч.

Четвъртият загинал е пътувал в лекия автомобил, от който при инцидента починаха още трима души, съобщава БТА.

Сигналът за инцидента е получен малко преди 9:20 ч., като са се ударили два насрещно движещи се автомобила.

На мястото на катастрофата започват огледи, там вече са екипи на „Пътна полиция“, уточниха от ОДМВР – Ловеч.

Пътят е затворен и движението се пренасочва през Микре и Угърчин.

При катастрофи през последното денонощие в България са пострадали 31 души, един е загинал, съобщиха от МВР на сайта си. Общо 21 са пътнотранспортните произшествия за последните 24 часа.

В София са регистрирани една тежка и 33 леки катастрофи, с един ранен и без загинали.

От началото на годината са станали 5057 катастрофи, загинали са 346 души, а са ранени 6276.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на миналата година се отчитат 25-ма повече загинали участници в движението по пътищата през тази година.