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Надежда за Йорданка: Семейството ѝ търси помощ в битката с рака

Надежда за Йорданка: Семейството ѝ търси помощ в битката с рака
Стопкадър/НОВА

109 000 евро са нужни за операцията ѝ в Турция, а близките ѝ вярват, че лечението може да ѝ даде шанс за възстановяване

Световноизвестният пицар Николай от Герман се нуждае от 109 хиляди евро, за да осигури операция в Турция за майка си Йорданка, която се бори с рак на панкреаса, предава НОВА. Шансовете за възстановяването ѝ са големи, но необходимата сума е значителна. Всеки, който желае да помогне на Йорданка, може да го направи ТУК.

Познатият пицар от Герман в момента е оставил работата си настрана, за да бъде до майка си Йорданка. Николай е един от най-колоритните пицари у нас, но сега пицарията му не работи, докато семейството преминава през тежкия период.

„Животът ни се преобърна точно на Коледа. Това беше най-лошият коледен подарък, който може да получи един човек. Вместо да отваряме подаръци, отваряхме вратите на столичните болници и започна едно лутане на 26 декември, след като майка ми се събуди с жълто лице и осъзнахме, че нещо не е добре“, разказва той.

След изследванията на Йорданка е поставена диагноза рак на панкреаса. Заради специфичното разположение на тумора операцията не може да бъде извършена в България и семейството се насочва към лечение в Турция.

„Химиотерапията, която водим вече 9 месеца, не дава нужния резултат. Операция не е възможна, тъй като тумора е обхванал една артериална вена, която при много случаи не позволява операция. Затова се обърнахме към специалистите в Турция. За съжаление искат много пари, които са непосилни за нашето семейство и нормалното българско семейство,“ споделя Николай.

От болницата в Истанбул са посочили цена от 109 000 евро за операцията. Въпреки огромната сума Йорданка не се отказва от надеждата да се върне към нормалния си живот.

„Искам да съм сред хората, сред семейството си и да видя Люка как расте. За мен децата ми са моя свят. Материалното не ме вълнува“, казва тя. Внукът ѝ Люка е една от най-големите ѝ опори в този труден за семейството момент.

„Да обръснеш главата на майка си не е най-приятният момент. Плакахме и двамата, беше много емоционално. Тогава в знак на солидарност обръснах брадата си“, допълва още той.

Йорданка има реални шансове да се оправи, тъй като няма разсейки. Затова тя се обръща към хората с молба за подкрепа.

„Ако хората имат възможност, нека да помогнат. Ще бъда благодарна за всеки цент, защото борбата е много голяма и трябва да продължа“, казва тя.

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