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Пловдивският театър започва 145-ия сезон с кръводарителска акция, дарителите получават покана за двама

Пловдивският театър започва 145-ия сезон с кръводарителска акция, дарителите получават покана за двама
БТА

На 29 и 30 септември желаещите ще могат да дарят кръв във фоайето на театъра, а всеки кръводарител ще получи покана за двама за спектакъл през октомври

С кръводарителска инициатива Драматичният театър - Пловдив ще отбележи началото на своя 145-и сезон, съобщиха от културната институция.

На 29 и 30 септември между 9:00 и 13:00 часа в долното фоайе на театъра желаещите ще могат да дарят кръв. Кампанията се организира съвместно с Районния център за трансфузионна хематология (РЦТХ) - Пловдив и Българския Червен кръст - Пловдив.

Като благодарност всеки кръводарител ще получи покана за двама за спектакъл от репертоара на театъра през месец октомври, посочват от културната институция.

Инициативата е продължение на кампания, която театърът реализира през 2025 г. заедно с Българския Червен кръст. Тогава под мотото „Кръв за живот, не за отмъщение“ беше организирано кръводаряване, свързано със спектакъла „Без кръв“ по романа на Алесандро Барико, постановка на Диана Добрева.

На 3 и 4 септември 2025 г. фоайето на театъра беше обособено като пункт за кръводаряване. Всеки дарител получаваше билет за „Без кръв“, а хората, които не можеха да дарят кръв, можеха да подкрепят инициативата с покупка на билети. Събраните средства бяха предназначени за проекта за създаване на нова детска клиника към УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив, припомнят от театъра.

С началото на новия театрален сезон Драматичен театър - Пловдив насочва вниманието към доброволното кръводаряване - кауза с пряко обществено значение. От културната институция посочват, че решението 145-ият сезон да започне с подобна инициатива е част от стремежа на театъра да присъства активно в живота на града не само със своите спектакли, но и чрез каузи с конкретен обществен ангажимент.

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