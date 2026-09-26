Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Горивата у нас поевтиняват, но остават скъпи: Дизелът е надолу с 5 евроцента за седмица

Горивата у нас поевтиняват, но остават скъпи: Дизелът е надолу с 5 евроцента за седмица
pixabay

Междувременно разликата в цените на горивата между България и Гърция постепенно се свива

"Цените на горивата у нас продължават постепенно да се понижават. Дизелът е поевтинял с около 5 евроцента за седмица, а при бензина спадът е между 2 и 3 евроцента".

Това заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговски, производители, вносители и превозвачи на горива пред НОВА ТВ.  По думите му пазарът остава динамичен и все още няма достатъчно основания да се прогнозира трайно понижение на цените. В същото време потреблението на горива през този месец е рекордно спрямо предходни години.  

От началото на октомври влиза в сила премахването на акциза върху пропан-бутана. Очаква се мярката да доведе до около 10% понижение на цената

„Очаквам в първите дни от месеца да видим цени около 60 евроцента“.

Според Хаджидимитров липсата на аналогична мярка за бензина и дизела показва, че държавата няма необходимия финансов ресурс да компенсира и тези горива. 

Разходите за гориво тежат различно върху домакинствата. Докато някои могат да ограничат пътуванията си, за други автомобилът е необходим за работата и бизнеса им.  Особено сериозен е проблемът за хората в района на Кресна и Кресненското дефиле, където през активния туристически сезон задръстванията и дългото чакане в колоните водят до допълнителен разход на гориво.  Местни жители посочват, че високите цени вече оказват влияние и върху плановете за почивка.  

„Ако едно семейство иска да отиде на почивка в Гърция, става проблем. Цената за горивото се равнява на една нощувка“, коментира жител на района. 

Междувременно разликата в цените на горивата между България и Гърция постепенно се свива.

Доскоро дизелът и бензинът в южната ни съседка бяха значително по-скъпи. Към момента обаче никой не може да прогнозира с точност как ще се движат цените през следващите месеци. Очакванията са зимният период да бъде особено натоварващ за домакинствата заради натрупването на разходи за транспорт и отопление.

Още по темата

След поскъпването на горивата: КЗК поиска подробни данни от "Лукойл"

След поскъпването на горивата: КЗК поиска подробни данни от "Лукойл"

На 1 октомври започва изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата

На 1 октомври започва изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата

Гюров за цените на горивата: НАП да влезе на проверка в рафинерията

Гюров за цените на горивата: НАП да влезе на проверка в рафинерията

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Николай Василев: България върви към данъчен хаос

Николай Василев: България върви към данъчен хаос

Имотите няма да поевтинеят: Какво очаква пазарът през 2027 г. (ВИДЕО)

Имотите няма да поевтинеят: Какво очаква пазарът през 2027 г. (ВИДЕО)

Пожарът в Бяла е потушен - до часове отменят бедственото положение

Пожарът в Бяла е потушен - до часове отменят бедственото положение

Две позиции, една България: Избори, популизъм и пуста Русия

Две позиции, една България: Избори, популизъм и пуста Русия

Германия иска да се откаже от петрола, газа и въглищата до 2045 г.

Германия иска да се откаже от петрола, газа и въглищата до 2045 г.

Водещи

Гърция отваря безплатно музеите си през уикенда

Гърция отваря безплатно музеите си през уикенда

  • Преди 6 минути
Москва съобщи, че руските сили са поразили тази нощ товарен кораб в Черно море

Москва съобщи, че руските сили са поразили тази нощ товарен кораб в Черно море

  • Преди 9 минути
България става домакин на мащабна международна въздушна тренировка

България става домакин на мащабна международна въздушна тренировка

След скандал със собствениците - мъж разби къща с трактор

След скандал със собствениците - мъж разби къща с трактор

  • Преди 16 минути
От скрап към история: Българин дава нов живот на самолети и хеликоптери край Варна

От скрап към история: Българин дава нов живот на самолети и хеликоптери край Варна

Николай Василев: България върви към данъчен хаос

Николай Василев: България върви към данъчен хаос

Fitch с положителна перспектива за рейтинга на България

Fitch с положителна перспектива за рейтинга на България

  • Преди 51 минути
МВнР: До момента най-много заявления за гласуване в чужбина са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания

МВнР: До момента най-много заявления за гласуване в чужбина са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания

Александър Николов: Въпросът е в чий интерес е отпадането на забраната за износ на горива

Александър Николов: Въпросът е в чий интерес е отпадането на забраната за износ на горива

Турция предлага доживотна забрана на цигарите за родените след 2015 г.

Турция предлага доживотна забрана на цигарите за родените след 2015 г.

  • Преди 1 час
Засилен трафик по границата с Турция

Засилен трафик по границата с Турция

Зеленски: ЕС и МВФ са готови да помогнат на Украйна да покрие бюджетния си дефицит

Зеленски: ЕС и МВФ са готови да помогнат на Украйна да покрие бюджетния си дефицит

  • Преди 1 час
Имотите няма да поевтинеят: Какво очаква пазарът през 2027 г. (ВИДЕО)

Имотите няма да поевтинеят: Какво очаква пазарът през 2027 г. (ВИДЕО)

Пловдивският театър започва 145-ия сезон с кръводарителска акция, дарителите получават покана за двама

Пловдивският театър започва 145-ия сезон с кръводарителска акция, дарителите получават покана за двама

  • Преди 1 час
Горивата у нас поевтиняват, но остават скъпи: Дизелът е надолу с 5 евроцента за седмица

Горивата у нас поевтиняват, но остават скъпи: Дизелът е надолу с 5 евроцента за седмица