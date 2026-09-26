Горивата у нас поевтиняват, но остават скъпи: Дизелът е надолу с 5 евроцента за седмица

"Цените на горивата у нас продължават постепенно да се понижават. Дизелът е поевтинял с около 5 евроцента за седмица, а при бензина спадът е между 2 и 3 евроцента".

Това заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговски, производители, вносители и превозвачи на горива пред НОВА ТВ. По думите му пазарът остава динамичен и все още няма достатъчно основания да се прогнозира трайно понижение на цените. В същото време потреблението на горива през този месец е рекордно спрямо предходни години.

От началото на октомври влиза в сила премахването на акциза върху пропан-бутана. Очаква се мярката да доведе до около 10% понижение на цената

„Очаквам в първите дни от месеца да видим цени около 60 евроцента“.

Според Хаджидимитров липсата на аналогична мярка за бензина и дизела показва, че държавата няма необходимия финансов ресурс да компенсира и тези горива.

Разходите за гориво тежат различно върху домакинствата. Докато някои могат да ограничат пътуванията си, за други автомобилът е необходим за работата и бизнеса им. Особено сериозен е проблемът за хората в района на Кресна и Кресненското дефиле, където през активния туристически сезон задръстванията и дългото чакане в колоните водят до допълнителен разход на гориво. Местни жители посочват, че високите цени вече оказват влияние и върху плановете за почивка.

„Ако едно семейство иска да отиде на почивка в Гърция, става проблем. Цената за горивото се равнява на една нощувка“, коментира жител на района.

Междувременно разликата в цените на горивата между България и Гърция постепенно се свива.

Доскоро дизелът и бензинът в южната ни съседка бяха значително по-скъпи. Към момента обаче никой не може да прогнозира с точност как ще се движат цените през следващите месеци. Очакванията са зимният период да бъде особено натоварващ за домакинствата заради натрупването на разходи за транспорт и отопление.