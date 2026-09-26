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Бодлива, но ценна: Копривата и полезните ѝ свойства

Бодлива, но ценна: Копривата и полезните ѝ свойства
pixabay

Младите листа са част от българската кухня от поколения и съдържат желязо, витамини, минерали и фибри

Копривата отдавна има място в българската кухня, макар бодливите ѝ листа да не изглеждат особено привлекателни на пръв поглед. Още от поколения младите ѝ стръкове се събират и използват в различни домашни ястия. Освен като традиционна храна, растението е ценено и заради съдържанието си на витамини и минерали и може да допълва разнообразното и балансирано меню. От младите листа се приготвят супи, ястия, баници и редица други домашни рецепти.

Хранителният състав на копривата я прави интересна част от разнообразното меню. В листата ѝ се откриват желязо, витамини, минерали, фибри и различни растителни съединения с антиоксидантни свойства. Така растението може да осигури допълнителни хранителни вещества в рамките на балансираното хранене.

Копривата има дълга история и в народната медицина, където традиционно се използва заради предполагаемото си диуретично действие - тоест за подпомагане на отделянето на урина. Затова чаят от коприва присъства в редица домашни практики. Съдържащите се в нея фибри са важни и за нормалното функциониране на храносмилателната система.

Макар да може да бъде вкусно и хранително допълнение към менюто, копривата не трябва да се възприема като заместител на лечение или лекарска терапия. При наличие на здравословен проблем или прием на лекарства е разумно употребата ѝ да се обсъди с медицински специалист, а прекомерната употреба, както при всяка билка, не е добра идея.

Характерното парене, което се проявява при допир с прясната коприва, изчезва след готвене или друга подходяща термична обработка, което позволява листата да бъдат използвани в различни ястия.

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