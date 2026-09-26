Новини
Търси
Подкаст
Общество

МВнР: До момента най-много заявления за гласуване в чужбина са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания

МВнР: До момента най-много заявления за гласуване в чужбина са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания
БТА

"Подавайте заявления, за да бъдете регистрирани предварително в изборните списъци", призоваха от външното ни министерство

До 29 септември е срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври, напомнят от външно министерство. Ради Найденов, постоянен секретар и председател на работна група "Избори" в Министерството на външните работи, призова българите зад граница да подадат предварително своите заявления по електронен път.

"От опита ни досега между 10 и максимум 20% от хората, които желаят да подадат своя глас, се регистрират предварително".

При последните промени, направени в Изборния кодекс, се изисква хората, които не са регистрирани предварително в избирателните списъци, да попълват декларации за участие в изборите непосредствено пред членовете на секционните избирателни комисии.

"От опит знаем, че там, където има повече избиратели, се струпват доста хора. Когато те трябва да попълнят декларациите си, това предполага едно още по-голямо струпване, забавяне на процеса на гласуване. Подавайте заявления, за да бъдете регистрирани предварително в изборните списъци", каза Найденов.

До момента най-много заявления за гласуване в чужбина са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания. 

Още по темата

Започна предизборната кампанията за президентските избори

Започна предизборната кампанията за президентските избори

Боряна Димитрова: Не очаквам избирателната активност на президентските избори да надхвърли 50%

Боряна Димитрова: Не очаквам избирателната активност на президентските избори да надхвърли 50%

Социолози: Президентските избори може да минат при рекордно ниска активност

Социолози: Президентските избори може да минат при рекордно ниска активност

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

След пожара: Отмениха бедственото положение в община Бяла

След пожара: Отмениха бедственото положение в община Бяла

България става домакин на мащабна международна въздушна тренировка

България става домакин на мащабна международна въздушна тренировка

От скрап към история: Българин дава нов живот на самолети и хеликоптери край Варна

От скрап към история: Българин дава нов живот на самолети и хеликоптери край Варна

Засилен трафик по границата с Турция

Засилен трафик по границата с Турция

Пловдивският театър започва 145-ия сезон с кръводарителска акция, дарителите получават покана за двама

Пловдивският театър започва 145-ия сезон с кръводарителска акция, дарителите получават покана за двама

Водещи

След пожара: Отмениха бедственото положение в община Бяла

След пожара: Отмениха бедственото положение в община Бяла

Гърция отваря безплатно музеите си през уикенда

Гърция отваря безплатно музеите си през уикенда

  • Преди 7 минути
Москва съобщи, че руските сили са поразили тази нощ товарен кораб в Черно море

Москва съобщи, че руските сили са поразили тази нощ товарен кораб в Черно море

  • Преди 10 минути
България става домакин на мащабна международна въздушна тренировка

България става домакин на мащабна международна въздушна тренировка

След скандал със собствениците - мъж разби къща с трактор

След скандал със собствениците - мъж разби къща с трактор

  • Преди 17 минути
От скрап към история: Българин дава нов живот на самолети и хеликоптери край Варна

От скрап към история: Българин дава нов живот на самолети и хеликоптери край Варна

Николай Василев: България върви към данъчен хаос

Николай Василев: България върви към данъчен хаос

Fitch с положителна перспектива за рейтинга на България

Fitch с положителна перспектива за рейтинга на България

  • Преди 53 минути
МВнР: До момента най-много заявления за гласуване в чужбина са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания

МВнР: До момента най-много заявления за гласуване в чужбина са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания

Александър Николов: Въпросът е в чий интерес е отпадането на забраната за износ на горива

Александър Николов: Въпросът е в чий интерес е отпадането на забраната за износ на горива

Турция предлага доживотна забрана на цигарите за родените след 2015 г.

Турция предлага доживотна забрана на цигарите за родените след 2015 г.

  • Преди 1 час
Засилен трафик по границата с Турция

Засилен трафик по границата с Турция

Зеленски: ЕС и МВФ са готови да помогнат на Украйна да покрие бюджетния си дефицит

Зеленски: ЕС и МВФ са готови да помогнат на Украйна да покрие бюджетния си дефицит

  • Преди 1 час
Имотите няма да поевтинеят: Какво очаква пазарът през 2027 г. (ВИДЕО)

Имотите няма да поевтинеят: Какво очаква пазарът през 2027 г. (ВИДЕО)

Пловдивският театър започва 145-ия сезон с кръводарителска акция, дарителите получават покана за двама

Пловдивският театър започва 145-ия сезон с кръводарителска акция, дарителите получават покана за двама

  • Преди 2 часа