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Един човек е загинал при 126 пожара у нас през последното денонощие

Един човек е загинал при 126 пожара у нас през последното денонощие
БТА

С преки материални щети са възникнали 22 пожара, от които девет са в жилищни сгради, а седем – в транспортни средства

Общо 126 пожара са потушени в страната през последното денонощие, един човек е загинал, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

През последните 24 часа противопожарните екипи са реагирали на 166 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 22 пожара, от които девет са в жилищни сгради, а седем – в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 104 пожара.

Извършени са 36 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са и четири лъжливи повиквания.

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