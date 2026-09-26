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Пожарът в Бяла е потушен - до часове отменят бедственото положение

Пожарът в Бяла е потушен - до часове отменят бедственото положение
БТА

Огнената стихия взе една жертва

Пожарът в цеха за изолационни материали в Бяла е напълно потушен. Огънят е обхванал площ от около два декара. Сред горелите материали е бил XPS, познат в строителството като фибран, при чието горене се отделят токсични вещества.

„Горяха доста строителни материали и най-вече така нареченият XPS, познат в строителството като фибран, който отделя при горенето си доста токсични съставки и е опасен за живите организми“, заяви главен инспектор Илко Тодоров – началник на РС ПБЗН – Долни Чифлик, пред БТВ.

По думите му благоприятното при инцидента е било, че огънят и димът са се движили в посока, противоположна на населеното място. Това е позволило да не се налага евакуация на хората. Въпреки това е била задействана системата BG-Alert, за да бъде населението предупредено при евентуална промяна на обстановката. Най-сериозното предизвикателство за пожарникарите са били продуктите на горене, които са ограничавали възможността за приближаване до огнището.

„Пожарът беше на доста голяма територия – около два декара. Най-критични бяха продуктите на горене, които не даваха възможност за приближаване много до самото произшествие и ограничаваха действията. С общи усилия обаче се постигна крайният резултат и пожарът беше овладян“.

След локализирането на огъня екипите са влезли в територията на цеха и са извършили подробно обследване на обекта. След проверката е установено, че произшествието е напълно ликвидирано.

Причината за пожара все още се разследва. Към момента няма конкретни данни, които могат да бъдат обявени.

Вчера стана ясно, че мъж е загинал в огнената стихия. Починалият е чуждестранен гражданин, който е работил там. За момента няма информация за самоличността и годините му, уточняват от полицията.

Очаква се по-късно днес бедственото положение в Бяла да бъде отменено.

Днес се очаква да бъдат извършени и нови замервания на въздуха в района. Направените вчера измервания не са показали наличие на опасно замърсяване.

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