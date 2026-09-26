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Турция предлага доживотна забрана на цигарите за родените след 2015 г.

Турция предлага доживотна забрана на цигарите за родените след 2015 г.
pixabay

Мярката е част от проектозакон, който предвижда и нови ограничения за пушенето на открито и продажбата на тютюневи изделия

Очаква се през октомври турското Министерство на здравеопазването да представи пред парламента за гласуване нов проектозакон, насочен към ограничаване на тютюнопушенето. Сред предлаганите промени е забрана за употреба на тютюневи изделия от хора, родени след 1 януари 2015 г., съобщава сайтът Хаберлер.

Проектът е разпространен от неправителствената организация „Зелен полумесец“ (Yeşilay) с цел да бъдат проучени обществените нагласи по темата. В него са заложени няколко мерки, свързани с визията на турските власти за ограничаване на тютюнопушенето в страната, както и с намерението за пълна забрана на производството и продажбата на тютюневи изделия след 2040 г.

 Сред предложенията са забрана за пушене на открито в ресторанти и кафенета, паркове, пред обществени сгради, хотели и институции, освен в специално определените места за пушачи; забрана за продажба и употреба на тютюневи изделия от лицата, родени след 1 януари 2015 г.; въвеждане на система за проверка на възрастта чрез представяне на лична карта при покупка на тютюневи изделия; както и забрана за продажба на всички видове слим цигари в страната.

Проучване на „Зеления полумесец“ показва висока подкрепа за предвидените ограничения. От организацията посочват, че 90 процента от участвалите в изследването са заявили пълно одобрение на мерките, заложени в новия проектозакон. Подкрепата сред самите пушачи също надхвърля 60 процента, отбелязват от „Зеления полумесец“.

Междувременно последните данни на Турския статистически институт (ТЮРКСТАТ) сочат, че през 2022 г. 28,3 процента от населението на Турция над 15-годишна възраст са употребявали ежедневно тютюневи изделия. Това се равнява на около 19 милиона души, посочва БТА.

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