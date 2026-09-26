Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Жена е намерена мъртва под развалините на срутената сграда в Атина

Жена е намерена мъртва под развалините на срутената сграда в Атина
БТА/АП

Петима души остават в неизвестност

Жена е била извадена мъртва тази нощ от развалините на сградата, която се срути след силна експлозия в централния атински квартал „Плака“.

Спасителните екипи продължават да издирват още петима души.

По-рано броят на хората в неизвестност беше увеличен до шест, след като властите получиха допълнителна информация за хора, които вероятно са се намирали в сградата по време на експлозията, съобщава НОВА ТВ.

При претърсването на развалините бяха открити два паспорта, както и чанта с лични вещи, съобщават гръцките медии.

"Находките са помогнали на властите при установяването на самоличността на хората, за които се смята, че са били в сградата", съобщава кореспондентът на БТА в града Иван Лазаров.

В спасителната операция участват над 30 пожарникари, служители на специализираното звено за реакция при бедствия ЕМАК и три кучета за издирване и спасяване. Използват се и специални технически средства за откриване на хора под отломките.

Причината за експлозията все още се разследва. Сред първоначалните версии е изтичане на газ.

Още по темата

Силна експлозия разтърси центъра на Атина, срути се част от стара сграда

Силна експлозия разтърси центъра на Атина, срути се част от стара сграда

Най-малко 60 човека са загинали при срутване на мина в Судан

Най-малко 60 човека са загинали при срутване на мина в Судан

Срутване на жилищна сграда в Газа отне живота на 12 души

Срутване на жилищна сграда в Газа отне живота на 12 души

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Гърция отваря безплатно музеите си през уикенда

Гърция отваря безплатно музеите си през уикенда

Турция предлага доживотна забрана на цигарите за родените след 2015 г.

Турция предлага доживотна забрана на цигарите за родените след 2015 г.

Северна Македония пред ЕС: реформите се бавят, а България остава удобното обяснение за Скопие

Северна Македония пред ЕС: реформите се бавят, а България остава удобното обяснение за Скопие

Румъния иска да влезе в еврозоната веднага след изпълнение на критериите

Румъния иска да влезе в еврозоната веднага след изпълнение на критериите

МиГ-29 и F-16 в общо учение: България и Гърция проведоха Green Bridge 2026

МиГ-29 и F-16 в общо учение: България и Гърция проведоха Green Bridge 2026

Водещи

Гърция отваря безплатно музеите си през уикенда

Гърция отваря безплатно музеите си през уикенда

  • Преди 5 минути
Москва съобщи, че руските сили са поразили тази нощ товарен кораб в Черно море

Москва съобщи, че руските сили са поразили тази нощ товарен кораб в Черно море

  • Преди 8 минути
България става домакин на мащабна международна въздушна тренировка

България става домакин на мащабна международна въздушна тренировка

След скандал със собствениците - мъж разби къща с трактор

След скандал със собствениците - мъж разби къща с трактор

  • Преди 15 минути
От скрап към история: Българин дава нов живот на самолети и хеликоптери край Варна

От скрап към история: Българин дава нов живот на самолети и хеликоптери край Варна

Николай Василев: България върви към данъчен хаос

Николай Василев: България върви към данъчен хаос

Fitch с положителна перспектива за рейтинга на България

Fitch с положителна перспектива за рейтинга на България

  • Преди 50 минути
МВнР: До момента най-много заявления за гласуване в чужбина са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания

МВнР: До момента най-много заявления за гласуване в чужбина са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания

Александър Николов: Въпросът е в чий интерес е отпадането на забраната за износ на горива

Александър Николов: Въпросът е в чий интерес е отпадането на забраната за износ на горива

Турция предлага доживотна забрана на цигарите за родените след 2015 г.

Турция предлага доживотна забрана на цигарите за родените след 2015 г.

  • Преди 1 час
Засилен трафик по границата с Турция

Засилен трафик по границата с Турция

Зеленски: ЕС и МВФ са готови да помогнат на Украйна да покрие бюджетния си дефицит

Зеленски: ЕС и МВФ са готови да помогнат на Украйна да покрие бюджетния си дефицит

  • Преди 1 час
Имотите няма да поевтинеят: Какво очаква пазарът през 2027 г. (ВИДЕО)

Имотите няма да поевтинеят: Какво очаква пазарът през 2027 г. (ВИДЕО)

Пловдивският театър започва 145-ия сезон с кръводарителска акция, дарителите получават покана за двама

Пловдивският театър започва 145-ия сезон с кръводарителска акция, дарителите получават покана за двама

  • Преди 1 час
Горивата у нас поевтиняват, но остават скъпи: Дизелът е надолу с 5 евроцента за седмица

Горивата у нас поевтиняват, но остават скъпи: Дизелът е надолу с 5 евроцента за седмица