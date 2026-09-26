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Бомбени заплахи срещу премиера и главния прокурор на Словакия

Бомбени заплахи срещу премиера и главния прокурор на Словакия
БТА/АП

Заплахите са потвърдени от няколко официални източника, съобщава словашката национална новинарска агенция ТАСР

Властите в Словакия разследват бомбени заплахи, отправени към премиера Роберт Фицо и главния прокурор Марош Жилинка.

Полицията е предприела незабавни мерки по сигналите, които са били насочени и към семействата на двамата висши държавни служители.

Заплахите са потвърдени от няколко официални източника, съобщава словашката национална новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА. Разследванията по двата случая са в ход.

Говорителката на Главната прокуратура Жужана Дробова е потвърдила, че "неизвестно лице е отправило заплаха за бомбен атентат" към главния прокурор Марош Жилинка и съпругата му. От регионалната полиция в Братислава също са потвърдили, че Първо РПУ е получило заплашителното съобщение и предприема необходимите процедури.

Отделно от правителствената канцелария са съобщили, че "в ранните часове на деня е получено заплашително съобщение" и срещу премиера Роберт Фицо и членовете на неговото семейство. Оттам заявиха, че компетентните органи разследват съдържанието му, но на този етап няма да предоставят повече коментари.

Към момента властите се въздържат от предоставяне на допълнителна информация, за да не се попречи на разследванията.

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