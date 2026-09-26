Александър Николов: Въпросът е в чий интерес е отпадането на забраната за износ на горива

"Разрешаването на износа на горива може да бъде както в интерес на българските граждани и държавния бюджет, така и на рафинерията и нейния собственик. Ключът е в прозрачността и контрола от страна на държавата".

Това заяви Александър Николов – бивш министър на енергетиката пред БТВ.

„Може да е в интерес на българските граждани, може да е в интерес на България като цяло, може да е в интерес на държавния бюджет, а може да е в интерес и на юридическото лице и собственика и тези пари да изчезват извън България".

По думите му начинът да се разбере в чий интерес е отпадането на забраната е чрез достатъчно прозрачност, без да се нарушава търговската тайна, както и чрез използване на механизмите на държавата за балансиране на интересите. Николов подчерта, че стратегическите обекти трябва да работят в интерес на цялото общество, а не да бъдат превръщани в инструмент на политическите кампании.

„Аз и вие може да не сме си много симпатични, но когато стане въпрос за рафинерията в Бургас или Айтос, ние трябва да можем да се хванем за ръка и като едно общество да си наложим това, че тези стратегически обекти трябва да работят в полза на цялото население, независимо дали сме сини, червени, леви, десни или каквото и да било".

Според бившия енергиен министър България разполага със значителен инфраструктурен и технологичен потенциал, който може да генерира сериозни икономически резултати. Той посочи като предимства местоположението на рафинерията, логистиката през Черно море и наличния технологичен капацитет за преработка.

„Имаме и логистични разходи, които са по-ниски, и технологичен капацитет за преработка. Най-логичното нещо при нормално управление на тази инфраструктура е горивата да са на много конкурентни цени за крайния потребител“.

Николов коментира и финансовите резултати на рафинерията, като посочи, че след направените значителни инвестиции технологичното дружество разполага с възможности за ефективна работа, а оперативните разходи за управление са сред ниските в Европа.

По отношение на цените на бензина и дизела до края на годината Николов посочи, че прогнозата зависи от няколко фактора, сред които международните пазари, войната в Украйна и ситуацията в Близкия изток.

„Няма очаквания от външни фактори цените да тръгнат надолу“.

По думите му значителна част от крайната цена на горивата се определя от цената на нефтения продукт, а международната ситуация не дава сигнали за съществено понижение. Николов обаче смята, че настоящата ситуация трябва да бъде използвана за решаване и на вътрешните проблеми в сектора.

„Ако не бъдат прекратени сиви практики, ако не бъде ограничена степента на корупция, която задушава системата, няма да има понижаване на цените“.

Според него държавата трябва да използва наличните си инструменти, за да гарантира, че стратегическата енергийна инфраструктура работи в интерес на обществото и че ефектът от дейността на рафинерията достига и до крайния потребител.