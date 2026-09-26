Имотите няма да поевтинеят: Какво очаква пазарът през 2027 г. (ВИДЕО)

"Имотният пазар в София е в равновесие и навлиза в период на по-умерен ръст, като купувачите вече са основно хора, които търсят жилище за лично ползване, а банковото кредитиране остава основен двигател на пазара".

Това заяви пред ТАРАЛЕЖ Иван Рушкарски, управител на „Имоти Сердика“. По думите му до средата на септември е имало ясно изразено отдръпване на купувачите, но традиционно последното тримесечие на годината е по-силно за покупко-продажбите.

„Профилът на купувача вече е изцяло за лично ползване и с банков кредит. Смея да твърдя, че пазарът е в равновесие и е в плато. Вместо да имаме петима купувачи, които са мотивирани да купят един имот, вече имаме един купувач, мотивиран да купи един имот“.

Според него цените на имотите продължават да се покачват, но вече с едноцифрен темп, за разлика от двуцифрения ръст през последните години. Рушкарски не очаква драстично поевтиняване на жилищата. Като една от причините той посочва продължаващото движение на хора към столицата.

„Хората, които искат по-добро бъдеще, се местят дори от по-голям град към София. Да не говорим за десетките хиляди хора, които се завръщат от чужбина и това още предизвиква търсене“.

По думите му банките продължават да бъдат един от основните фактори за активността на имотния пазар. На въпрос кой печели най-много от една сделка – продавачът, купувачът или банката – Рушкарски определя ситуацията като „win-win-win“.

„И трите страни са доволни. Банките правят големи обороти, може би те една идея са по-печеливши, но една сделка е добра, когато и трите страни са доволни“.

Рушкарски отчита, че разликата между офертната и реалната цена на сделките в момента не е голяма.

„Все още отстъпки сериозни не се правят, нещо минимално“.

Според него една от причините е, че купувачите масово използват банково финансиране. Дори при разлика от 10–15 хил. евро в цената сумата се разпределя в месечните вноски за дълъг период и купувачът често приема по-високата цена.

Традиционно най-силен интерес има към южните квартали на София, районите около Цариградско шосе и източните квартали. Рушкарски отчита и потенциал за развитие в посока Панчарево и околните населени места.

По думите му обаче евентуални промени в режима по ДДС при сделките с имоти могат да повлияят върху предлагането и цените. Според неговата оценка новите изисквания биха могли да намалят предлагането и да увеличат цените на част от имотите.

На въпроса дали човек, който все още не е купил жилище, трябва да изчака месец, два или година, Рушкарски отговори:

„За тези, които не са купили имот и чакат да падне, имам лоши новини. Цените на имотите няма да паднат“.

Той обясни, че евентуално влошаване на икономическата ситуация не означава автоматично по-достъпни жилища.

„Ако икономическата ситуация се влоши, банките ще затегнат още повече кредитирането, безработицата може да нарасне. Страхът при покупка на висок пазар е едно, но страхът при покупка при криза е още по-силен, тъй като хората се притесняват и за работните си места, и дали ще могат да си обслужват кредитите“.

Според Рушкарски недвижимият имот продължава да бъде предпочитана инвестиция от българите.

„Абсолютно да. Над 85% собственост имаме. Българите вече инвестират и в различни акции, злато и така нататък, стана модерно, но българинът си предпочита имота и е готов на всичко, за да осигури себе си и децата си с жилище“.

По думите му не е необичайно хора да използват един или два вече притежавани имота като обезпечение, за да финансират покупката на ново жилище. На пазара се наблюдава тенденция собственици на панелни жилища да ги продават, за да преминат към ново строителство.

„При панелките има лек спад, от порядъка на 5–7%. Такива отстъпки максимално се правят, и то ако имотът се задържи повече от три месеца на пазара“.

Според него интересът към новото строителство е свързан както с желанието за по-добри условия за живеене, така и с очакването тухлените имоти да запазват по-добре стойността си в бъдеще.

Сред предпочитаните райони за инвестиция остават южните квартали и зоните около Цариградско шосе. Рушкарски отчита и тенденция към по-силен интерес към затворените комплекси. По думите му наемите там могат да бъдат значително по-високи от тези при стандартните жилища, тъй като привличат млади специалисти с високи доходи и млади семейства, които търсят по-добра среда на живот.

За следващата година Рушкарски очаква пазарът да остане в равновесие, но ръстът на цените да бъде значително по-бавен.

„Моята прогноза е, че ще сме точно в това плато, което казах – равновесен пазар откъм търсене и предлагане. Цените на имотите отново ще растат, но в много по-бавни темпове – нещо от сорта на 4 до 8% на година".

Според него покупката на жилище може постепенно да става по-трудна заради очаквано затягане на условията за ипотечно кредитиране.

„Вероятно банките ще започнат полека-лека да затягат положението. При нас това традиционно се случва доста по-бавно в сравнение с европейските банки, тъй като причината за това е огромната депозитна маса, която имаме, и голямата, силна ликвидност на банките. Но рано или късно лихвите по ипотечните кредити ще се вдигнат“.

Според неговата прогноза 2027 г. ще бъде година на по-умерен ръст, при който пазарът ще се движи в по-балансирана среда между търсене и предлагане.

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