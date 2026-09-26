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Имотите няма да поевтинеят: Какво очаква пазарът през 2027 г. (ВИДЕО)

"Недвижимият имот продължава да бъде предпочитана инвестиция от българите", каза пред Таралеж Иван Рушкарски - управител на "Недвижими имоти - Сердика"

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