Fitch с положителна перспектива за рейтинга на България

Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на страната на ниво ‘BBB+’, като същевременно промени перспективата пред него от стабилна на положителна. Според рейтинговата агенция подобрението е свързано с намаляването на политическата несигурност след сформирането на правителство, подкрепено от еднопартийно парламентарно мнозинство.

От Fitch Ratings разглеждат ситуацията като възможност за напредък по структурните реформи, които могат да подкрепят потенциалния икономически растеж и повишаването на благосъстоянието. Очаква се те да допринесат и за подобряване на управлението на обществения сектор, надграждайки върху присъединяването на България към еврозоната.

Според анализа оценката за страната се подкрепя от ползите, произтичащи от членството в ЕС и еврозоната, както и от устойчивите показатели на публичните финанси и външните баланси. В същото време тези предимства са частично неутрализирани от рисковете за прегряване на икономиката, свързани, наред с други фактори, с процикличната фискална политика, високата инфлация и дефицитите по текущата сметка.

Според Fitch Ratings икономиката на страната е запазила темп на растеж от около 3% от 2024 г. насам, въпреки външните шокове и слабия икономически подем в ЕС. Така растежът остава значително над отчетените около 1% в еврозоната. Рейтинговата агенция очаква постепенно забавяне на увеличението на БВП до 2,4% през 2028 г., при промяна в структурата на растежа - по-слабо повишение на вътрешното търсене и по-добро представяне на износа.

Анализът отчита и признаци на макроикономически дисбаланси, които се дължат основно на силното номинално нарастване на заплатите през последните три години. По-високите доходи са стимулирали рязък ръст на потреблението на домакинствата и са допринесли за значително разширяване на дефицита по текущата сметка. Очакванията са той да достигне 7,4% от БВП през 2026 г. - равнище, което е значително над характерните стойности за държавите с кредитен рейтинг ‘BBB+’. Fitch Ratings прогнозира още средногодишната инфлация да бъде 4,9% през текущата година и да остане над средната за страните с рейтинг ‘BBB+’ през 2027-2028 г.

Сред условията, които биха могли да доведат до повишаване на кредитния рейтинг, Fitch Ratings посочва намаляване на макроикономическите дисбаланси и успешно изпълнение на структурни реформи. Обратното - задълбочаване на дисбалансите, рязко забавяне на растежа на БВП, включително вследствие на загуба на конкурентоспособност, както и съществено нарастване на съотношението между държавния дълг и БВП - би могло да доведе до понижаване на рейтинга.