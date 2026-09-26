Новини
Търси
Подкаст
Общество

От училището към бизнеса: „Тийноватор“ дава нов шанс на ученици да превърнат идеите си в бизнес

От училището към бизнеса: „Тийноватор“ дава нов шанс на ученици да превърнат идеите си в бизнес
pixabay

Деветото издание на програмата започва тази есен, като ученици от 10. и 11. клас ще разработват собствени проекти с помощта на ментори

Деветото издание на „Тийноватор“ ще се проведе през настоящата учебна година, като програмата отново ще даде възможност на ученици от 10. и 11. клас да разработят собствен бизнес проект и да получат финансиране още преди завършването на училище, предава bTV.

В екипите участват по 10 ученици и двама ментори, а в рамките на почти една учебна година идеите им се развиват до реални проекти. Програмата среща гимназистите с представители на бизнеса и ги насърчава да намират решения на проблеми от заобикалящата ги среда.

„Сега последният проект беше насочен към направата на един малък справочник какво да прави всеки един от нас при земетресение, наводнение, някаква спешна медицинска ситуация. Привлякохме представители на Министерството на отбраната, лекари“, посочи Даниел Владев, ментор.

Зад проектите в „Тийноватор“ стоят различни идеи, обединени от стремежа на учениците да намерят решение на конкретен проблем.

„Противно на всеобщото мнение, че младите са назад с много неща, те са много будни и напредничави“, казва Александър Грозданов, ментор.

Деветото издание на програмата започва тази есен, като първата му половина е посветена на сформирането на екипи и развиването на различни умения. След този етап участниците преминават към същинската работа по своите бизнес проекти.

За менторите сред най-емоционалните моменти са „Уикендът на идеите“ и финалът на програмата.

„Уикендът на идеите и самият финал, когато виждаш ученици да врят, да кипят, да дават цялата си страст и емоция да представят това, което са направили“, споделя Илияна Мендес, ментор.

Макар менторите да се включват в „Тийноватор“ с желанието да споделят професионалния си опит, още в процеса на работа се оказва, че знанията се обменят и в обратната посока. Учениците също успяват да повлияят на начина, по който възрастните гледат на различни ситуации.

„Със сигурност са любопитни, креативни, енергични. Дават и на нас, менторите, по-различна перспектива от ежедневието ни“, казва Даниел Владев.

За Александър Грозданов началото също е било съпроводено с притеснение.

„Очаквах да е много трудно. В началото ми беше много притеснено, но комуникирахме добре“, разказва той.

Илияна Мендес също определя взаимодействието като взаимно.

„Тяхната свежа перспектива ми даде много. Бих казала, че менторството е двустранен процес“, посочва тя.

Записването за новото издание е отворено както за ученици, така и за ментори. Програмата продължава осем месеца, като през първите четири участниците се фокусират върху екипната работа и развиването на меки умения, които ще са им полезни и в училище. От февруари учениците започват работа по своите бизнес проекти, обяснява Зорница Миткова, директор на „Тийноватор“.

Още по темата

Денков посочи Главчев за лиценза на училище "Космос": Нарушенията са извършени по негово време

Денков посочи Главчев за лиценза на училище "Космос": Нарушенията са извършени по негово време

Училища и детски градини в цялата страна отбелязват Европейския ден на спорта

Училища и детски градини в цялата страна отбелязват Европейския ден на спорта

Столичната община обяви обществена поръчка за проектиране и строителство на три училища

Столичната община обяви обществена поръчка за проектиране и строителство на три училища

Учителите искат повече правомощия и санкции за родители при нарушения в училище

Учителите искат повече правомощия и санкции за родители при нарушения в училище

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Ниското ниво на Дунав поставя въпроса за охлаждането на новите блокове в АЕЦ „Козлодуй“

Ниското ниво на Дунав поставя въпроса за охлаждането на новите блокове в АЕЦ „Козлодуй“

Рекордно количество кокаин и марихуана за над 2 млн. евро задържаха на „Лесово“

Рекордно количество кокаин и марихуана за над 2 млн. евро задържаха на „Лесово“

Васил Терзиев: Никола Цолов показа характер и се върна на върха

Васил Терзиев: Никола Цолов показа характер и се върна на върха

Всички гледат цената му, но какво знаем за самия дизел? 6 любопитни факта

Всички гледат цената му, но какво знаем за самия дизел? 6 любопитни факта

МВнР предупреждава българите за възможни затруднения при пътуване до Гърция

МВнР предупреждава българите за възможни затруднения при пътуване до Гърция

Водещи

Ниското ниво на Дунав поставя въпроса за охлаждането на новите блокове в АЕЦ „Козлодуй“

Ниското ниво на Дунав поставя въпроса за охлаждането на новите блокове в АЕЦ „Козлодуй“

  • Преди 3 минути
Елизара Янева продължава победната си серия и е на финал в Пловдив

Елизара Янева продължава победната си серия и е на финал в Пловдив

Рекордно количество кокаин и марихуана за над 2 млн. евро задържаха на „Лесово“

Рекордно количество кокаин и марихуана за над 2 млн. евро задържаха на „Лесово“

Швеция надви Румъния, Украйна покори Будапеща

Швеция надви Румъния, Украйна покори Будапеща

  • Преди 26 минути
Васил Терзиев: Никола Цолов показа характер и се върна на върха

Васил Терзиев: Никола Цолов показа характер и се върна на върха

Всички гледат цената му, но какво знаем за самия дизел? 6 любопитни факта

Всички гледат цената му, но какво знаем за самия дизел? 6 любопитни факта

  • Преди 35 минути
30% ръст на данъчните оценки: Какво означава това за имотите и семейния бюджет?

30% ръст на данъчните оценки: Какво означава това за имотите и семейния бюджет?

МВнР предупреждава българите за възможни затруднения при пътуване до Гърция

МВнР предупреждава българите за възможни затруднения при пътуване до Гърция

  • Преди 42 минути
Момиче на 18 години е блъснато на пешеходна пътека в Смолян

Момиче на 18 години е блъснато на пешеходна пътека в Смолян

Украйна заяви, че е поразила тази нощ Илската петролната рафинерия в Русия

Украйна заяви, че е поразила тази нощ Илската петролната рафинерия в Русия

  • Преди 60 минути
Белгия покори Рим, а Мбапе донесе победа на Франция в дебюта на Зидан

Белгия покори Рим, а Мбапе донесе победа на Франция в дебюта на Зидан

  • Преди 1 час
Катастрофата с четири жертви - възстановено е движението по първокласния път София – Варна

Катастрофата с четири жертви - възстановено е движението по първокласния път София – Варна

Снежна приказка на Черни връх

Снежна приказка на Черни връх

Франция сложи край на приказката на Финландия и ще играе за европейската титла

Франция сложи край на приказката на Финландия и ще играе за европейската титла

  • Преди 2 часа
Жителите на район „Подуяне“ могат да предават ненужните си вещи в специално обособен пункт

Жителите на район „Подуяне“ могат да предават ненужните си вещи в специално обособен пункт