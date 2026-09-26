От училището към бизнеса: „Тийноватор“ дава нов шанс на ученици да превърнат идеите си в бизнес

Деветото издание на „Тийноватор“ ще се проведе през настоящата учебна година, като програмата отново ще даде възможност на ученици от 10. и 11. клас да разработят собствен бизнес проект и да получат финансиране още преди завършването на училище, предава bTV.

В екипите участват по 10 ученици и двама ментори, а в рамките на почти една учебна година идеите им се развиват до реални проекти. Програмата среща гимназистите с представители на бизнеса и ги насърчава да намират решения на проблеми от заобикалящата ги среда.

„Сега последният проект беше насочен към направата на един малък справочник какво да прави всеки един от нас при земетресение, наводнение, някаква спешна медицинска ситуация. Привлякохме представители на Министерството на отбраната, лекари“, посочи Даниел Владев, ментор.

Зад проектите в „Тийноватор“ стоят различни идеи, обединени от стремежа на учениците да намерят решение на конкретен проблем.

„Противно на всеобщото мнение, че младите са назад с много неща, те са много будни и напредничави“, казва Александър Грозданов, ментор.

Деветото издание на програмата започва тази есен, като първата му половина е посветена на сформирането на екипи и развиването на различни умения. След този етап участниците преминават към същинската работа по своите бизнес проекти.

За менторите сред най-емоционалните моменти са „Уикендът на идеите“ и финалът на програмата.

„Уикендът на идеите и самият финал, когато виждаш ученици да врят, да кипят, да дават цялата си страст и емоция да представят това, което са направили“, споделя Илияна Мендес, ментор.

Макар менторите да се включват в „Тийноватор“ с желанието да споделят професионалния си опит, още в процеса на работа се оказва, че знанията се обменят и в обратната посока. Учениците също успяват да повлияят на начина, по който възрастните гледат на различни ситуации.

„Със сигурност са любопитни, креативни, енергични. Дават и на нас, менторите, по-различна перспектива от ежедневието ни“, казва Даниел Владев.

За Александър Грозданов началото също е било съпроводено с притеснение.

„Очаквах да е много трудно. В началото ми беше много притеснено, но комуникирахме добре“, разказва той.

Илияна Мендес също определя взаимодействието като взаимно.

„Тяхната свежа перспектива ми даде много. Бих казала, че менторството е двустранен процес“, посочва тя.

Записването за новото издание е отворено както за ученици, така и за ментори. Програмата продължава осем месеца, като през първите четири участниците се фокусират върху екипната работа и развиването на меки умения, които ще са им полезни и в училище. От февруари учениците започват работа по своите бизнес проекти, обяснява Зорница Миткова, директор на „Тийноватор“.