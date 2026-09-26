След пожара: Отмениха бедственото положение в община Бяла

Община Бяла, Варненско, отмени обявеното бедствено положение заради вчерашния пожар със загинал, съобщават от администрацията в официалния си Фейсбук профил.

Бедственото положение, което беше обявено за територията на града и село Горца, се отменя със заповед на кмета Пеньо Ненов от 10:00 часа.

От общината допълниха, че решението е взето поради овладяване на ситуацията и отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяването на бедственото положение.

Община Бяла изказва своята благодарност към всички служители и институции, които участваха в действията по овладяване на ситуацията, както и към гражданите за проявеното разбиране, съдействие и отговорност, пише в публикацията.

Отмяната на бедственото положение не отменя необходимостта от повишено внимание и спазване на указанията на компетентните органи при необходимост.

Община Бяла ще продължи да следи обстановката и при промяна или необходимост ще предоставя своевременна информация на населението.

Пожарът в склад за изолационни материали избухна вчера около 14:00 часа.

Общо пет екипа се включиха в гасенето му, както и два от сектор „Специализирани оперативни дейности“. Измерванията на екоинспекцията показаха, че след инцидента няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла.