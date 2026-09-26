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Ремонт променя маршрутите на трамваи 20 и 23 в София

Ремонт променя маршрутите на трамваи 20 и 23 в София
БТА

Временна организация на движението по бул. „Владимир Вазов“ ще е в сила от 25 септември до 7 октомври

На 26 и 27 септември 2026 г. във връзка с ремонт на трамвайния релсов път ще бъде въведена временна организация на движението по трамвайни линии № 20 и № 23, съобщиха от Столичната община.

Трамвайна линия № 20 ще се движи по маршрут от метростанция „Опълченска“ до обръщалото в „Гео Милев“.

За обслужване на маршрута на трамвайна линия № 23 ще бъде разкрита временна автобусна линия със следния маршрут: от спирка „Ж.к. Дружба 1“, съществуваща за тролейбусна линия № 11 и разположена в тролейбусното обръщателно колело на ул. „Амстердам“ – крайна и начална, автобусите ще се движат по ул. „Амстердам“, по ул. „Димитър Пешев“, по ул. „Искърско шосе“, по бул. „Асен Йорданов“ и бул. „Шипченски проход“, след което по ул. „Иван Димитров – Куклата“ до автостанция „Гео Милев“. Линията ще е двупосочна.

За временната автобусна линия ще бъде разкрита спирка „Разклона за летището“ на бул. „Асен Йорданов“, на 50 м след бул. „Христофор Колумб“ в посока автостанция „Гео Милев“.

След 18:00 ч. на 26 и 27 септември 2026 г. временната автобусна линия № 20ТМ ще бъде закрита и движението на трамвайна линия № 20 ще бъде възстановено, посочиха още от Столичната община.

Временна организация на движението по бул. „Владимир Вазов“ ще е в сила от 25 септември до 7 октомври.

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