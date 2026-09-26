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Трима души са загинали при тежка катастрофа край Сопот

Трима души са загинали при тежка катастрофа край Сопот
БТА

Пътят е затворен и движението се пренасочва през Микре и Угърчин

Трима души са загинали и двама са пострадали при тежка катастрофа на първокласния път София – Варна в района на село Сопот, след гумените ограничители на скоростта, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР – Ловеч.

Сигнал за инцидента е получен малко преди 9:20 ч. Ударили са се два насрещно движещи се автомобила. По първоначални данни са загинали трима пътуващи в едното превозно средство. Пострадали са четвърти човек от същата кола и шофьорът на другия автомобил, който е пътувал сам. Те са откарани в болница.

На мястото на катастрофата започват огледи, там вече са екипи на „Пътна полиция“, уточниха от ОДМВР – Ловеч.

Пътят е затворен и движението се пренасочва през Микре и Угърчин.

При катастрофи през последното денонощие в България са пострадали 31 души, един е загинал, съобщиха от МВР на сайта си. Общо 21 са пътнотранспортните произшествия за последните 24 часа.

В София са регистрирани една тежка и 33 леки катастрофи, с един ранен и без загинали.

От началото на годината са станали 5057 катастрофи, загинали са 346 души, а са ранени 6276.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на миналата година се отчитат 25-ма повече загинали участници в движението по пътищата през тази година.

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