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Москва съобщи, че руските сили са поразили тази нощ товарен кораб в Черно море

Москва съобщи, че руските сили са поразили тази нощ товарен кораб в Черно море
БТА/АП

Тази нощ въоръжените сили на Руската федерация продължиха да нанасят удари с дронове по обекти от пристанищната и транспортната инфраструктура, логистични и комуникационни центрове, използвани за нуждите на ВСУ

Руските войски поразиха през изминалата нощ центъра за обработка на данни "Космонова" в Киев, който е осигурявал работата на мобилния интернет и поддръжката на системата за спътникова комуникация "Старлинк", използвана от украинските въоръжени сили (ВСУ), съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

Тази нощ въоръжените сили на Руската федерация продължиха да нанасят удари с дронове по обекти от пристанищната и транспортната инфраструктура, логистични и комуникационни центрове, използвани за нуждите на ВСУ.

Поразен е пристанищен пункт във Вилково, Одеска област, през който в Украйна са постъпвали оръжия от Европа, както и мост в село Маяки, използван за прехвърляне на товари за украинските военни подразделения.

Руските войски нанесоха също удар по логистичен център на "Нова поща" в Одеска област, където са се съхранявали военни товари за ВСУ, посочи министерството.

Между 20:00 ч. на 25 септември и 08:00 ч. днес руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили  645 украински дрона над руски региони, а също над Черно и Азовско море, допълни ведомството.

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