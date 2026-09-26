България става домакин на мащабна международна въздушна тренировка

От 28 септември до 8 октомври Българските Военновъздушни сили (ВВС) ще бъдат домакин на международната летателна тренировка „Европейски курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на военнотранспортна авиация 2026-3“ (ЕТАР-С 26-3), съобщиха от Министерството на отбраната.

В учението ще се включат сили и средства на военновъздушните сили на съюзнически държави, както и представители на Европейския център за тактически въздушен транспорт и Европейското командване по въздушен транспорт. Всички планирани полети в рамките на тренировката ще се изпълняват от Летище Пловдив.

В рамките на ETAP-C 26-3 участниците ще изпълняват задачи във временно резервирани въздушни зони на територията на Република България. Те обхващат районите около Летище Пловдив, 22-ра авиобаза Безмер и 12-а авиобаза Долна Митрополия, както и части от централната и южната част на страната, посочиха още от Министерството на отбраната.

Между 16 и 18 септември на зенитния полигон на ВВС „Шабла“ се проведоха полети с бойни стрелби по въздушни мишени, изпълнени от летателни екипажи от състава на ВВС.