проф. Илин Савов: Престъпността започва да мисли дигитално

"Младите хора са бъдещето на България и трябва да бъдат подкрепяни, защото именно те ще осигуряват сигурността на страната".

Това заяви старши комисар проф. Илин Савов, новият ректор на Академията на МВР, пред БНТ. Той очерта като основни приоритети пред Академията дисциплината, законността, физическата и професионалната подготовка, както и навлизането на новите технологии в обучението на бъдещите служители на МВР.

"Най-важното нещо е да се обърнем към младите хора, защото те са бъдещето на България. И всеки един държавник, както и ръководител на структурите за сигурност, както и българските граждани, трябва да подкрепяме младите хора, защото те ще осигурят нашата безопасност. Модерно, стратегически мислещи и, разбира се, най-важното – отдадени на закона и реда".

Към момента в Академията на МВР се обучават около 1500 курсанти. Основните направления са свързани с противодействието на престъпността във факултет "Полиция" и с пожарната безопасност. Според новия ректор обаче, амбицията е структурата на Академията да се развива и да бъдат създадени нови звена, които да подпомагат цялата система за сигурност. "Идеите са стратегически – да създадем и други звена, които да подпомагат цялата система за сигурност, което да изгради един щит на сигурността в нашата страна и да бъдем добри партньори в Европа".

По думите му няма специалности, към които да липсва интерес или да остават незаети места. Напротив – интересът към обучението в Академията расте.

"Интересът е огромен. Имаме ръст от 40% за тази нова година. Мисля, че ще имаме още по-големи успехи. За новата учебна година догодина смятам, че ще имаме още по-голям интерес, тъй като младите хора искат да бъдат съпричастни към това да помагат на хората, да намерят сигурна професия, която да е един добър модел за подражание, и съответно да бъдат добър пример".

Той направи и уточнение по отношение на юридическото образование в Академията на МВР. В момента там няма специалност, която да дава пълно юридическо образование и юридическа правоспособност. Подобна възможност е съществувала в миналото. "Това е моментът, в който през 1993–1994 година прекратиха тази практика. Много от юристите, прокурори, съдии в Република България са завършили Академията на МВР в този период, когато самата институция дава възможност да придобиват юридическо образование. Лично аз съм завършил Академията на МВР като бакалавър. Нямам юридическо образование оттам. Отделно съм го завършил и съм придобил юридическа правоспособност по реда".

Попитан дали си представя българската Академия на МВР като американската Академия на ФБР, той отговори, че амбицията му е още по-голяма:

"Представям си нашата академия по-добра от Академията на ФБР. Бил съм в 19 полицейски академии. Лично в 12 от тях съм преподавал. Последната, в която преподавах, беше в Чешката република. Мисля, че България има огромен потенциал и нашите курсанти и служители са на изключително високо ниво".

Според него ключът към промяната е в отговорността – както на ръководството на Академията, така и на всички, които участват в подготовката на служителите на МВР. "Отговорността е най-важната. Всички ние в екипа, който ще ръководи Академията на МВР през следващите години, имаме ясна и категорична цел. Това е отговорност, дисциплина, ред и законност. В нашата Академия на МВР носим отговорност не само за служителите и за курсантите, които се вливат в МВР. Ние носим отговорност за цялото структуриране, поведение и подготовка на служителите на МВР като цяло".

Той припомни, че Академията не обучава единствено курсанти, а през нея преминават специализации и квалификации на действащи служители и ръководители.

"Ние сме основният инструмент, с който да дадем възможност на Министерството на вътрешните работи да провежда политика, близка до гражданите, те да се чувстват спокойни, да повишат доверието си към полицейските органи, тъй като те са на терен, те са видими. Поведението, обликът на българския полицай, съответно отношението му към хората, вежливостта, бързата реакция, взимането на решения под напрежение – всичко това е един много сложен процес, който не става за ден-два. Това тепърва предстои".

Според Савов визията за добре подготвени, дисциплинирани и образовани служители трябва да се превърне в реален стандарт. На въпрос дали всички служители покриват физическите нормативи той посочи данни за преминалите проверки през предходната година.