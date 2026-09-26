Мирчев: Докато Никола Цолов върви към F1, затвориха единствената добра картинг писта в София
По-рано днес стана ясно, че българският пилот завърши втори в Баку
"Току-що - невероятен Никола Цолов. Започна 11-и, завърши втори във F2. Ако имаше още 4-5 мин. състезание щеше да е победител. Не съм вярвал, че българин ще се състезава някога на това ниво - абсолютно достоен за F1, без подкрепа на държавата, само със собствените си усилия и талант".
Това написа в личния си Фейсбук профил Ивайло Мирчев, след като по-рано днес стана ясно, че българският пилот завърши втори в Баку.
"Докато Никола Цолов прокарва пътя за българи от картинга до F1 правителството затвори единствената добра открита картинг писта в София, затруднявайки максимално картинг отборите, пълни с момчета и момичета между 4 и 16 г., които мечтаят един ден да са някъде около Никола, на върха във Формула 1".