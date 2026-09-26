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ПСС предупреждава: Опасни условия за туризъм в планините

ПСС предупреждава: Опасни условия за туризъм в планините
pixabay

Облачно, ветровито и мъгливо е в много райони, а над 2000 метра се очакват снеговалежи

Неблагоприятни са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК). През нощта на места е валяло, а в момента в много райони е облачно, ветровито и мъгливо. Температурите са между 5 и 10 градуса.

От ПСС не препоръчват разходки в планината заради метеорологичната обстановка. През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти.

По данни от прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) облачността ще се задържи и над планините. Във високите части видимостта ще бъде ограничена от облаци, а валежи от дъжд се очакват предимно в масивите от източната половина на страната. Над 2000 метра надморска височина валежите ще бъдат от сняг.

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