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Първан Симеонов: Вотът на ГЕРБ и ДПС може да се окаже решаващ за президентските избори

Първан Симеонов: Вотът на ГЕРБ и ДПС може да се окаже решаващ за президентските избори
БТА

"Президентските избори не са предрешени, алтернативен кандидат може да изненада", каза още социологът

"Президентската надпревара остава отворена и не бива да се приема като предварително решена".

Това коментира социологът от „МЯРА“ Първан Симеонов пред НОВА ТВ. По думите му нетипичните кандидати могат да се окажат сериозен фактор в изборите. Част от избирателите, които все още се колебаят, могат в хода на кампанията да предпочетат именно по-алтернативна кандидатура. 

Симеонов обърна внимание и на очакваната избирателна активност. Според него има вероятност това да бъдат изборите с най-ниска активност. По предварителни сметки до урните могат да отидат около 2,3 млн. души.

Социологът подчерта, че президентските избори традиционно крият изненади и не е разумно резултатът да бъде предрешаван предварително. Според него основното предизвикателство пред водещите кандидати е да разширят подкрепата си извън твърдите партийни ядра.

"Илияна Йотова трябва да разчита на партийна подкрепа от „Прогресивна България“, която все още не е напълно оформена, докато при Андрей Гюров подкрепата е по-концентрирана. Костадин Костадинов от своя страна трябва да укрепи позициите си".

Симеонов очерта и друг важен фактор – поведението на твърдите електорати на големите партии.

"Мобилизацията на избирателите на ГЕРБ и ДПС, които на последните избори сумарно надхвърлят половин милион души, може да се окаже решаваща за крайния резултат".

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