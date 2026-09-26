Банкок под вода: Бедствено положение в цялата тайландска столица

Бедствено положение е обявено във всичките 50 района на тайландската столица Банкок заради наводнения, предизвикани от проливни дъждове, предаде Франс прес.

Мярката позволява на местните власти да предприемат извънредни действия за справяне със ситуацията. Решението е взето, след като от четвъртък насам в града са паднали близо 300 милиметра дъжд, съобщи губернаторът на Банкок Чадчарт Ситипунт.

„Водата продължава да се покачва. В момента е трудно да се излезе навън. Тя стига до кръста ми“, сподели пред АФП 67-годишна продавачка, която живее в близост до канал в централната част на града.

„Не мога да отида никъде. Затворих магазина си преди два дни“, разказва тя, като отбеляза, че не е виждала подобни наводнения в столицата от 15 години.

Продължаващите почти без прекъсване валежи са залели пътища в Банкок, а покачването на водата в каналите е довело и до наводняване на множество сгради, разположени край тях.

Най-сериозно е засегната източната част на столицата, съобщи губернаторът Чадчарт Ситипунт.

„Продължава да вали, ние правим всичко възможно. Опитваме се да изпомпваме водата, но каналите са пълни“, заяви той пред журналисти.

Тайландската метеорологична служба предупреждава, че интензивните валежи ще продължат до неделя в по-голямата част от страната. Причината е област на ниско атмосферно налягане, установила се над централните райони, както и засилването на мусона в югозападната част на Тайланд, посочва Асошиейтед прес.

Наводненията вече са засегнали над 84 000 души в 21 провинции в страната, като най-тежко е положението в централните райони. По данни на властите са открити няколко временни убежища за хората, които са били принудени да напуснат домовете си. Част от държавните учреждения пък са предоставени за паркиране на автомобили.

Припомняме, че през 2011 г. тежки наводнения обхванаха целия Тайланд, като над 500 души загубиха живота си, а щетите засегнаха милиони жилища, съобщава АФП.